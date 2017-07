Monivaiheisen uran valmentanut Jose Mourinho haluaa pysyä jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaavassa Manchester Unitedissa vielä pitkään. Portugalilainen kertoi ESPN-kanavan haastattelussa, että hän haluaa palauttaa seuraan Sir Alex Fergusonin 27-vuotiselta aikakaudelta tuttua pysyvyyttä.

– Sanoisin olevani valmis seuraavaan 15 vuoteen, Mourinho väläytti.

ManU on parhaillaan Yhdysvalloissa valmistautumassa elokuussa alkavaan Valioliigan uuteen kauteen, joka on Mourinholle toinen Manchesterissa. Mourinho on vaihtanut seuraa urallaan tiuhaan, sillä hän ei ole viihtynyt yhdessä paikassa kolmea vuotta pidempään.

– Yritän ansaita jatkoa seurassa. Tällä hetkellä jalkapallossa on kyse menestyksestä. Jos menestyy, pysyy seurassa. Jos ei menesty, ei pysy seurassa, Mourinho pohti.