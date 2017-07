Suomen junioriyleisurheilijoilla Italiassa tuplajuhlat: Purola pinkoi EM-hopeaa, Kinnunen keihästi pronssia

Suomi avasi mitalitilinsä yleisurheilun 19-vuotiaiden EM-kisoissa näyttävästi. Samuel Purola juoksi poikien 100 metrillä hopeaa, ja Elina Kinnunen heitti tyttöjen keihäsfinaalissa pronssille.

Poikien satasen voitti Grossetossa järjestäjämaan Italian Filippo Tortu ajalla 10,73. Tällä kaudella ennätyksekseen 10,31 pinkonut Purola hävisi kuusi sadasosasekuntia. Kolmas oli Britannian Oliver Bromby 0,09 sekuntia Purolaa hitaampana.

Keskinkertaiset ajat selittyvät sillä, että juoksun aikana puhalteli vastatuuli, jonka nopeudeksi mitattiin 4,3 metriä sekunnissa.

– Paikat on hyvin auki ja vetreinä. Ilman vastatuulta olisi tullut oma ennätys, 200 metrin alkueriin valmistautunut Purola sanoi Urheiluliiton verkkosivuilla.

Viidenneltä radalta matkaan ampaisseen Purolan lähtö ei ollut paras mahdollinen, mutta puolivälin jälkeen alkoi kulkea. Jo alku- ja välierien nopeimman ajan kuitanneen Tortun etumatka kuitenkin piti.

– Keskityin siihen, että pääsen hyvin irti telineistä. Tiesin, että jos siihen pystyn, loppu tulee hyvin niin kuin sitten tulikin, Purola muisteli.

Kinnunen jatkoi pronssiputkeaan

Elina Kinnunen heitti tyttöjen keihäsfinaalissa parhaansa 52,94 viimeisellä yrityksellään. Voiton vei 55,10 kiskaissut Tshekin Nikol Tabackova ja EM-hopeaa tuloksella 53,65 heittänyt Italian Carolina Visca.

Kinnusen ensimmäinen kilpailukausi naisten keihään varressa toi EM-mitalin aivan kuten edelliskesä kevyemmällä keihäällä. Vuosi sitten Kinnunen oli 17-vuotiaiden EM-kisoissa pronssilla Tbilisissä.

– On se hienoa, kun on pystynyt heittämään mitalin kahtena vuonna perättäin. Nyt tavoitteena on sitten ottaa ensi kesänä kirkkaampi mitali, Kinnunen kertoi.

Kinnunen piti alussa Grosseton EM-finaalissa johtopaikkaa, kun hän heitti ensimmäisellään 52,38.

– Tosi hyvin lähti finaali käyntiin. Tiesin, että se 52-metrinen riittää kolmelle viimeiselle kierrokselle. Pystyin heittämään ilman stressiä. Viimeisellä kolmella kierroksella yritin vain heittää ennätystä, mutta se ei ihan onnistunut, Kinnunen sanoi.

Kinnusella,18, on vankka maastohiihtotausta, jonka pohjalle valmentaja Tuomas Laaksonen on rakentanut monilahjakkuudesta varman ja osaavan heittäjän. Kuluvalla kaudella Kinnunen on heittänyt naisten keihästä 54,30.

– Tässä on kauden mittaan vielä hyviä kisoja tulossa. Tavoite on heittää se 55 metriä, Kinnunen lupaili.