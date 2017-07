Kruger aikoo syöttää kiekon tilastoykköselle Ståhlille eteläafrikkalaista makkaraa

Kiekonheiton maailmantilaston ykkönen, ruotsalainen Daniel Ståhl ei tiedä, mikä häntä odottaa syyskuun alun Ruotsi-maaottelussa Tukholmassa. Suomen mestariksi Seinäjoella heittäneellä Frantz Krugerilla on ainakin konnankoukut mielessään.

– Täytyy syöttää Ståhlille eteläafrikkalaista makkaraa, Kruger naureskeli tajuttuaan Suomen mestaruuden tarkoittavan edustuspaikkaa Ruotsin kaatoon.

Vuosia sitten uransa lopettanut Vasa IS:n Kruger, 42, heitti Kalevan kisoissa kauden parhaansa 57,35. Ståhl on tilastoissa melkoisesti edellä, sillä hänen kärkituloksensa on 71,29. Niin kuuluukin olla, sillä Ståhl on lajinsa huipulla ja konkari Kruger harjoittelee enää noin kerran viikossa.

– Heittämisessä on kyse siitä, että osaa optimoida tekniikan ja voiman. Heitto ei ole koskaan pelkkää voimaa eikä pelkkää tekniikkaa, hän selitti ja mietiskeli, miltä kroppa tuntuu kisaa seuraavana aamuna.

Kotiseuransa Seinäjoen Seudun Urheilijoiden kisoissa heittänyt kotimainen tilastoykkönen Pyry Niskala jäi pronssille tuloksella 56,01. Kolmen mestaruuden putki katkesi, sillä kolme päivää ennen kisoja Niskala ei ollut saada sukkia jalkaan.

– Selkä kramppasi Joensuun Eliittikisojen jälkeen, Niskala kertoi.

Hopealle heitti Lahden Ahkeran Olli Takala ennätyksellään 56,55.