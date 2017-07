HJK:n läpimurtopelaaja sai jatkosopimuksen – "Tavoitteeni ovat ulkomailla"

Jalkapalloliigaa johtava HJK on tehnyt vuoteen 2019 ulottuvan jatkosopimuksen keskikenttäpelaajakanssa. Seura tiedotti asiasta verkkosivuillaan

20-vuotias Dahlström nousi viime kaudella HJK:n edustusjoukkueen vakiokokoonpanoon ja pelasi yli 20 ottelua. Dahlström liittyi HJK:hon jo 12-vuotiaana juniorina.

– Tosi iloinen olen kun saan jatkaa Klubissa. Tavoitteeni ovat ulkomailla, ja kun HJK:ssa pelaa hyvin, niin sinne on mahdollisuus päästä, Dahlström totesi.

HJK:n päävalmentajan Mika Lehkosuon mukaan Dahlströmin henkinen vahvuus on kovaa luokkaa.

– "Dalen" kanssa on helppo tehdä töitä, ja hän on sopivan kriittinen myös valmentajaan päin, joten yhteistyö on kiinnostavaa, Lehkosuo sanoi.