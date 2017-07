Nikkanen haluaa tuulen kuriin, Mörö tavoittelee kolmatta voittoaan

Kuluvan kesän erityispiirteisiin on kuulunut kolean sään lisäksi oikukas tuuli. Se kiusasi seiväshyppääjänaisia myös Kalevan kisojen karsinnassa lauantaina aamupäivällä, vaikka aurinko piti sentään hyppääjät lämpiminä.

Yhdettätoista voittoaan Kalevan kisoissa tavoitteleva Minna Nikkanen on törmännyt samaan ongelmaan koko kesän.

– Tuuli saisi olla tasaisempi ja se tuli tänään myös aikalailla sivusta, Nikkanen kertoi karsinnasta.

Nikkanen varmisti loppukilpailupaikan yhdellä hypyllä, jolla hän ylitti 365. Sillä hetkellä tuuli pyörähti niin ovelasti, että Nikkanen joutui ponnistelemaan vastatuuleen.

Tuulen pyöriminen tekee seiväshyppääjän elämän hankalaksi, kun sitä jatkuu kilpailusta toiseen. Hyppääjä pyrkii vakioimaan vauhtinsa ja suorituksensa kesän mittaan vähitellen. Ennätyskunto rakentuu sillä tavalla varmuuden kautta loppukaudeksi.

– Tällä kaudella hypyn vakioiminen on ollut todella hankalaa, kun harjoituksissakin on ollut niin epävakaiset tuulet, Nikkanen kertoi.

– Tuntuu, ettei tätä näin voi jatkaa. Harjoittelu ulkomailla olisi yksi vaihtoehto, mutta sekin on hankalaa, kun kilpailut olisivat silti Suomessa. Pitäisi löytää sopiva paikka, josta pääsi vaivatta Suomeen kilpailemaan.

Nikkasen tilastotulos tältä kaudelta on vaatimattomasti 430, jonka hän on ylittänyt kahdessa kilpailussa. Tulos ei kuitenkaan vastaa hänen kuntoaan vaan juoruaa hankalista kilpailuoloista ja Nikkasen vaikeuksista vakiinnuttaa suoritustaan vaihtelevissa tuulissa.

Nikkasen, 29, kaksi vuotta vanha ulkoratojen ennätys on 460. Hallissa hän on päässyt riman yli sentin korkeammalta.

Kalevan kisoista Nikkasella on kaikkiaan kymmenen ja kahdeksan perättäistä mestaruutta. Hän on hallinnut kotimaan kisoja julmasti, sillä hänellä on hallikisoista peräti 11 Suomen mestaruutta.

Mörö on finaalissa taas tosissaan

Oskari Mörö tavoittelee Seinäjoen Kalevan kisoissa kolmatta Kalevan kisojen voittoaan 400 metrin aidoissa, vaikkei juoksu kulje edellisvuosien malliin. Mörö on jumistaan huolimatta sunnuntain aitafinaalin ainoa suosikki.

– Juokseminen ei ole herkkua, kun se ei kulje. Suomen mestaruus kiinnostaa silti aina, Mörö kertoi juostuaan alkuerien parhaan ajan 52,64 lauantaina.

Mörö juoksi alkuerissä viisi aitaa 14 askeleella ja loput 15:llä. Alku oli rivakka, mutta lopun hän askelsi leppoisasti.

– Sellainen turvallinen juoksu, kun olo on mitä on. Kropassa ei ole nyt sellaista voimaa irtiottavaa oloa, Mörö kuvaili kehonsa tuntemuksia.

Mörön juoksema kauden kotimainen kärkiaika on 50,38. Rion olympialaisissa hän juoksi Suomen ennätyksen 49,04, mutta sellaista vauhtia häneltä ei kannata enää tällä kaudella odottaa.

Kalevan kisojen loppukilpailun hän ottaa silti tosissaan.

– Juoksen finaalin ihan tosissani. Ja tykkään tästä radasta, Mörö kehui Seinäjoen uutta mondoa.