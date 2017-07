Petteri Koposella hermovamma kädessä

Aikaa on vielä, mutta on sitä mennytkin. Koripallomaajoukkueen avainhahmo Petteri Koponen on potenut toukokuun lopusta lähtien ylävartalovammaa, ja EM-kotiturnauksen avausotteluun on aikaa reilut viisi viikkoa. Koponen ei ole halunnut täsmentää vaivansa laatua eikä sijaintia. STT:n tietojen mukaan kyse on käden hermovammasta, joka estää lajiharjoittelun.

Vaivaa on kuntoutettu ja kuntoutetaan, mutta oikotietä ei Koposen mukaan ole. Kuntoa täytyy pitää yllä muilla keinoin kuin koripalloilulla. – Tekisi kovasti mieli jo kentille, kuntoon ja koriskuntoon. Mutta se on sellainen vamma, josta toipumista ei voi oikein nopeuttaa mitenkään, Koponen kertoi perjantaina fani- ja mediatapaamisessa Helsingissä. Hermovammoja, niiden syntytapoja ja paranemisen aikatauluja on monenlaisia. Koposen vaivan vakavuudesta ei ole tietoa, mutta jotain osviittaa antaa paitsi pitkä kesto myös se, että yhdessä haastattelussa (Yle) Koponen kertoi olevansa "totta kai " huolissaan ja toisessa (STT), ettei ole "vielä" huolissaan. Markkanen tuo mahdollisuuksia Ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin. Kuntoutuessaan Koponen pääsee maajoukkueeseen, jonka käytettävissä on uunituore NBA-mies Lauri Markkanen. – Magee juttu. Laurista on pitkään nähnyt, että hän on ihan poikkeuksellinen jätkä. Ei pelkästään se, miten hän 213-senttisenä osaa heittää ja laittaa palloa maahan, vaan myös se miten kova hän on tekemään duunia. Sekin tekee hänestä poikkeusyksilön. Hienoa aikaa suomalaiselle koripalloilulle, hän pelaa siellä (NBA) todennäköisesti seuraavat 15 vuotta, Koponen tuumi. Markkasen myötä maajoukkueen repertuaari kasvaa, ja pelintekijänä Koponen on isossa roolissa kuvioiden hyödyntämisessä. – Iso jätkä, joka osaa heittää, on nykykoriksessa todella tärkeää. Lauri on mielestäni nykykoriksen prototyyppi. Etenkin NBA:ssa peli menee siihen suuntaan, että kaikkien pitää osata pelata monia eri paikkoja. Ihan varmasti meilläkin on jo Lauria varten valmiina muutama setti, joilla yritetään saada kaikki hänestä irti, Koponen tiesi. Euroopassa parempia paketteja Markkanen, 20, päätyi varaustilaisuuden kiemuroiden kautta Chicago Bullsin organisaatioon. Koponenkin on saanut NBA-tarjouksia, mutta pysynyt Euroopassa. – Siihen on vaikuttanut koko paketti. Taloudellinen puoli, jenkeissä tarjolla ollut rooli, hyvä tilanne Euroopassa, sopimuksen pituudet. Aina vaan on ollut parempi tilanne Euroopassa. Koponen, 29, on edustanut espanjalaista suurseuraa Barcelonaa vuoden päivät ja uskoo kehittyneensä. – Sitä on vähän vaikea itse arvioida, mutta pikku juttuja. Suurseuroissa pitää käyttää minuutit hyvin, muuten löytää itsensä yhtäkkiä vaihtopenkiltä. Pitää olla tehokkaampi lyhyemmässä ajassa.