Katri Hirvoselle tusina SM-mitalia täyteen

Katri Hirvonen heitti kauden parhaat kaarensa oikeaan aikaan. Polvi on estänyt hyppy- ja kyykkyharjoittelun, mitä taustaa vasten SM-mitali on upea saavutus.

Kuluva kausi on ollut Joensuun Katajan raamikkaalle Katri Hirvoselle yhtä tuskaa. Kuulantyönnössä ja kiekonheitossa urallaan Kalevan kisoissa 11 SM-mitalia voittanut joensuulainen on kärsinyt polvivaivasta, mikä on estänyt täystehoisen harjoittelun.