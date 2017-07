Yle: Polvivammasta toipuva Petra Olli jää sivuun painin MM-kisoista

– Kyllä se päätä kiristää aika paljon, mutta tämä on urheilua. Pieni toivo oli alkukesästä, kun kuntoutus eteni hyvin. Ei MM-kisoihin voi lähteä kylmiltään pelleilemään, Olli sanoi Ylelle.

Olli menetti loukkaantumisensa vuoksi myös toukokuun EM-kisat. Kausi ei ole vielä kuitenkaan ohi, sillä Ollin ohjelmaan kuuluu alle 23-vuotiaiden MM-kisat marraskuussa.

– Onhan se henkisesti rankkaa, kun on tullut pettymystä pettymyksen perään. Ne asiat on pitänyt käydä läpi ja olla itselleen rehellinen. Tärkeimpänä tavoitteena on olla kunnossa Tokion olympialaisissa vuonna 2020.