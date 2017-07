Ruotsin 2000-luvun alun kultakausi vain muistoissa – Ståhl ykkösnimi MM-Lontoossa

Kiekonheiton maailmantilaston ykkönen Daniel Ståhl on Ruotsin ykkösnimi, kun yleisurheilun MM-kisat alkavat 4. elokuuta Lontoossa. Ståhl on heittänyt kaksikiloisen kiekon tänä kesänä 71,29 metrin päähän.

– Ruotsi saa MM-kisoista yhden tai kaksi mitalia, 24-vuotias Ståhl ennakoi.

Ruotsilla on muutama muukin lupaava lahjakkuus, mutta taso on vielä kaukana 2000-luvun alun "hulluista vuosista".

– Carolina Klüftin kaltainen urheilija löytyy kerran sadassa vuodessa, maajoukkuekapteeni Karin Torneklint väittää.

Klüft voitti seitsenottelun olympiakultaa 2004 ja kolme MM-kultaa 2003–2007. Samoihin aikoihin Ruotsin muita tähtiä olivat muun muassa kolmiloikkaaja Christian Olsson sekä korkeushyppääjät Stefan Holm ja Kajsa Bergqvist.

Lontoossa Ståhl on ykkössuosikki, mutta mitalisauma on myös 17-vuotiaalla Armand Duplantisilla. Hän on seipään tilastokolmonen hypättyään 590.