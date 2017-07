SE-heittäjä Parviainen: Keihäänheiton mentaliteetti on muuttunut

Edellisten 20 vuoden aikana keskimäärin seitsemän suomalaista mieskeihäänheittäjää on saavuttanut 80 metrin rajan kausittain. Tänä kesänä suomalaiset ovat jäämässä murto-osaan takavuosien määristä, kun vain kestomenestyjä Tero Pitkämäki ja 20-vuotias lupaus Oliver Helander ovat heittäneet yli 80 metriä.

– Heittopuolella on nykyään vähemmän massaa kuin ennen. Vielä 1990-luvun lopulla oli paljon 75 metrin heittäjiä, joista moni nousi 80 metrin heittäjäksi, keihäänheiton SE-mies ja vuoden 1999 maailmanmestari Aki Parviainen tarjoaa yhden vaihtoehdon nykyiseen alennustilaan.

Viimeisten kymmenen vuoden ajanjakson huippu osui kauteen 2009, jolloin kymmenen suomalaista saavutti 80 metriä. Ennen tätä kautta heikoimmilla kausilla 2012, 2014 ja 2015 löytyi kullakin viisi rajanylittäjää.

– Kalevan kisoissakin osallistujia on vähemmän kuin ennen, vaikka tulosrajat ovat takavuosia matalammat. Nyt meillä on yksittäisiä huippuja, Parviainen jatkaa.

Vuosituhannen vaihteen menestysheittäjä Parviainen on nähnyt muutoksen läheltä. Oman urheilu-uransa jälkeen hän valmensi Antti Ruuskasta. Ruuskanen ja toinen pitkäaikaispotilas Ari Mannio olisivat terveinä varmoja 80 metrin ylittäjiä. Kahden miehen puuttuminen ei silti selitä heikkoa kokonaistasoa.

– 1990-luvulla mentiin vielä perkele-mentaliteetilla ja heitettiin tarvittaessa tukivöiden kanssa. Nyt niitä ei näy kenelläkään. Maailma on muuttunut, ja pehmeät arvot ovat nousseet pinnalle. Kyllä se näkyy myös keihäspuolella. Monissa asioissa on tietysti hyvä, että maailma on muuttunut pehmeämmäksi, Parviainen muistuttaa.

Jos Suomen kesä on ollut kylmä ja keihäskesä poikkeuksellisen kolea, Saksassa tätä ongelmaa ei ole ollut. Kaikkien aikojen tilastossa Parviainen (93,09) joutui tällä kaudella päästämään ohi ensin Thomas Röhlerin (93,90) ja heinäkuun alussa hirmusarjan Sveitsissä heittäneen Johannes Vetterin (94,44).

– Fysiikassa on isot erot. Saksalaisista näkee jo päältä, että he ovat harjoitelleet. Antti ja Tero ovat fyysisesti muita suomalaisheittäjiä edellä. Täytyy tietysti ottaa huomioon myös resurssit. Ei ehkä harjoitella tarpeeksi, mutta elantokin pitäisi hankkia, Parviainen puntaroi.

Parviaisen takavuosien kilpakumppanin Jan Zeleznyn maailmanennätys 98,48 on saksalaisten ulottuvilla.

– Tuollaisia sarjoja kun tulee, niin tarvitaan enää yksi napakka veto huippuolosuhteissa. Luzernissa Vetter ei saanut oloista apua, joten mahdollisuudet ovat hyvät.

Elokuun alussa yleisurheilun MM-kilpailuihin matkaa Suomen keihäsmiehistä vain Pitkämäki, jonka kauden pisin heitto on kantanut 88,27.

– Terolla on mitalimahdollisuudet. Hänellä on valtava kokemus, ja hän on tottunut menestymään, Parviainen vakuuttaa.