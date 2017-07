Mäkinen pyörittää jättimäistä organisaatiota

Vahvalla suomalaisstatuksella operoiva Toyotan rallitiimi tuli mukaan MM-sarjaan täksi kaudeksi. Projektia johtamaan valittiin rallin nelinkertainen maailmanmestari Tommi Mäkinen.

Mäkinen tiimeineen loi varsin nopealla aikataululla Toyotan Yaris-mallista WRC-kilpurin, mutta moni epäili menestysmahdollisuuksia. Skeptisiä puheita riitti myös sen suhteen, riittääkö Mäkisen taidot johtaa MM-tason organisaatiota.

Varsinkin Jari-Matti Latvala on kuitenkin saavuttanut Toyotan debyyttikaudella hyviä tuloksia, ja Yaris on osoittautunut täysiveriseksi kilpa-autoksi.

– Kyllä me itse tiedettiin, että kaikki on mahdollista. Yritin luoda kundeihin luottamusta, että hommat onnistuvat, kun tehdään yhdessä. Tärkeintä on, että jokainen jäsen tietää, mitä me tehdään. Tiimityöskentely joka vaiheessa on tärkeintä, Mäkinen sanoi Suomen MM-rallin aattona STT:lle.

– Homma ei voi pyöriä niin, että yksi lähtee viemään eri suuntaan ja muut ovat toisella suunnalla. Autoritaarisella kulttuurilla tämä prosessi ei olisi ollut niin nopea ja joustava.

Mitsubishin puikoissa MM-tittelit voittanut Mäkinen johtaa isoa organisaatiota. Toyotan rallitiimi työllistää tällä hetkellä noin 120 henkilöä, joista 70 prosenttia on suomalaisia.

– Varmasti hyvä rallitalli on hyvin samanlainen kuin mikä tahansa menestyvä organisaatio. Meillä on 11 eri kansallisuutta töissä, ja se on tärkeää, että jokainen ymmärtää, mihin suuntaan me projektia viedään. Mitä paremmin organisaatio on sulautunut yhteen, niin sitä tehokkaampi se on, Mäkinen kokee.

Mäkisen mukaan menestyvässä rallitiimissä pitää osata delegoida ja jakaa vastuuta. Rallibisnes on lopulta paljon muutakin kuin vain hyvän auton rakentaminen.

– Tarvitaan aika iso määrä ammattilaisia, että kokonaisuus pyörii. Auto itsessään on vain yksi osa toimintaa. Sen lisäksi on tuotekehitys, ja iso määrä porukkaa menee ihan logistiikkaan, tallipomo muistuttaa.

– Huoltoalueet pitää rakentaa joka paikkaan ihan tyhjästä. Jos sitä vertaa esimerkiksi formulaan, jossa varikot ovat valmiina, niin tosi paljon pitää kalustoa kuljettaa. Tavaramäärä on aika valtava verrattuna siihen, että kolme päivää ajetaan rallia, Mäkinen jatkaa.

Puuppolan ralliparoni sanoo olevansa ihmisläheinen johtaja, joka ei turhista asioista nosta melua.

– Minä haluan antaa ihmisille toiminnan vapauden. Mahdollisimman paljon vapaat kädet, mutta että kaikilla on kuitenkin vastuu omasta osa-alueesta. Kun ihminen kokee, että hänellä on vastuuta, niin hän tuntee itsensä tärkeäksi, Mäkinen toteaa.

– Niin kauan kuin asiat ovat kunnossa, niin minä vain kannustan eteenpäin. Puutun toki, jos näen jonkun epäkohdan, Mäkinen jatkaa.

Jyväskylän MM-rallia on mainostettu vahvasti Toyotan kotirallina, vaikka toki automerkki japanilainen onkin. Yleisö varmasti odottaa, että Latvala, Esapekka Lappi ja Juho Hänninen taistelevat tulevana viikonloppuna kirkkaimmista pokaaleista.

– Olen yrittänyt korostaa porukalle, että turha tässä on liikaa paineita ottaa vaan tehdään hommia rennosti. Uskon, että jokainen jäsen tässä organisaatiossa tekee parhaansa, jotta menestys on mahdollisimman hyvä, Mäkinen summaa.

– Tietenkin kuskit ottavat varmasti enemmän paineita. Se on aina henkilökohtainen juttu, että miten paljon. Sen tiedän omasta kokemuksesta.