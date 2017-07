Juiceman häikäisi Vermossa

Tom Erikssonin valmentama Juiceman vähät välitti haastavista lähtöasetelmista, vaan kiri ohi pelipankin keskiviikkona Vermossa.

Hannu Torvisen ensimmäistä kertaa ohjastama Juiceman starttasi mailin mittaiseen rypistykseen lähtönumerolla 12. Vermon kesäisissä olosuhteissa hänniltä on lähes poikkeuksetta ylitsepääsemättömän vaikeaa menestyä, mutta Juicemanin kohdalla takarivin lähtöpaikka oli vain hidaste.

Kuusivuotias ruuna rynnisti kolmen hevosen kärkirintamasta maalisuoraa vauhdikkaimmin ja noteerasi komean ennätystuloksen 11,2a / 1609 metriä.

– Hevonen oli tosi hyvä ja voitti parastaan antamatta, Torvinen kertoi ajokilleen jääneen ennätystuloksesta huolimatta varaa parantaa.

Juicemanin voitto oli jo hevosen kauden kuudes.

Risto Airaksinen oli tammalähdön jälkeen yhtä hymyä – ja miksei olisi ollut. Airaksisen suojatti My Way Star rynnisti väkevästi voittoon upealla voittotuloksella 14,0a / 2100 metriä, joka on samalla nelivuotiaan ravurin ennätys.

Hienosta lopputuloksesta huolimatta My Way Starilla on Airaksisen mukaan vielä petrattavaa.

– Tamma keskittyy kaikkeen muuhun kuin eteenpäin juoksemiseen. Kuskin pitää olla koko ajan hereillä. koska se pelkää hiekkaa ja katselee kaikkea. Sekunti – puolitoista voisi tuloksesta vielä lähteä, kun hevonen keskittyisi olennaiseen, Risto Airaksinen paljasti suojattinsa olevan hyvin lahjakas ravuri.

Kimmo Kortesalo onnistui suojattinsa Tahtovan kanssa nappiin, kun kaksikko piti voltista keulapaikan hallussaan ja irtosi lopussa ilmavasti voittoon.

Ilkka Korven suojatti Yank Match oli myös lähtönsä paras keulapaikalta. Samalta juoksupaikalta ykköspalkinnon pokkasi Jukka Torvisen ohjastama Grainfield Oliver. Iikka Nurmosen ajokki El Dirtyman voitti puolestaan selkäjuoksulla.