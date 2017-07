Djokovic ottaa Federeristä mallia

Novak Djokovic ottaa mallia Wimbledonin turnauksen voittaneesta Roger Federeristä. Federer vetäytyi viime vuoden heinäkuussa tenniskentiltä puoleksi vuodeksi polvivaivojen takia. Djokovic ilmoitti vuotta myöhemmin samalla päivämäärällä 26. heinäkuuta, että kyynärpäävaiva pakottaa hänet loppuvuodeksi sairauslomalle.

– Olen ajanut kehoni äärirajoille. Minun on pakko tunnustaa tosiasiat, Djokovic totesi ottelumäärät ylivoimaisiksi.

– Minun täytyy toipua. Haluan jatkaa uraani mahdollisimman pitkään mutta terveenä. Rakastan tätä lajia.

Djokovic, 30, palaa kisoihin tammikuussa. Hänen sijoituksensa maailmanlistalla tippunee hieman toistakymmentä pykälää 15. sijan tuntumaan. Federer palasi tammikuussa kisoihin rankingsijoituksella 17 ja voitti heti Australian avoimet.

Federer, 35, on pelannut kuluvan kauden säästeliäästi, mutta erinomaisin tuloksin. Hänellä voittojen ja häviöiden suhde on tältä vuodelta 31–2. Maailmanlistalla hän on noussut kolmanneksi.

– Federer pelaa paremmin kuin ikinä, entinen tennistähti ja Djokovicin entinen valmentaja Boris Becker todisti Wimbledonissa.

– Ehkä Novak ja myös Andy Murray voisivat oppia esimerkistä ja pitää parempaa huolta kehostaan. Federer pelaa vain, jos hän on täysin terve. Hänellä on muutenkin elämässään kaikki kohdallaan.

Rafael Nadal on kamppaillut vaivojen kanssa jo vuosia. Djokovic heittäytyy toipilaaksi, mutta lonkkavaivoista kärsivä Murray linkuttaa turnauksesta toiseen.

Maailmanlistan kärkipaikasta kamppailleen kaksikon vaivat näkyvät tuloksissa. Murraylla voittojen ja tappioiden suhde on 25–10. Djokovicilla on tältä kaudelta 32 voittoa ja kahdeksan tappiota.

Lepo näyttäisi olevan tarpeen molemmille, mutta Federer ei suosittele ratkaisua kaikille.

– Ottelutauko sopii toisille ja toisille ei, Federer uskoo.

– Joidenkin on pakko pelata koko ajan. Muuten he menettävät tatsin palloon ja kehokin menee sekaisin.