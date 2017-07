Suomalaiset rallin kärkitaistossa, Latvala johdossa tauolle

Suomalaisilla Toyota-kuljettajilla on kaksoisjohto Jyväskylän MM-rallissa ennen perjantain huoltotaukoa. Jari-Matti Latvala johtaa ja Esapekka Lappi on toisena. Latvalan ero Lappiin on seitsemän ajetun erikoiskokeen jälkeen 1,6 sekuntia.

– Kärjessä on hieno taistelu, ja on loistavaa, että voittotaistelua käydään nyt suomalaisten kesken, Latvala sanoi MM-sarjan ralliradiolle.

Lappi on tykittänyt perjantaina peräti neljä erikoiskokeen pohja-aikaa. Päivän ensimmäisen erikoiskokeen nopein oli yllättäen Ford-kuljettaja Teemu Suninen. Latvala on porhaltanut yhden pohja-ajan.

– Ajo on kulkenut ihan hyvin, mutta eroja on vaikea saada aikaiseksi, Lappi tuumi.

Kolmannelta sijalta rallia jatkaa norjalainen Mads Östberg, joka on hävinnyt Latvalalle 13,8 sekuntia.

Suninen on kokonaiskilpailussa viidentenä. Hänen eronsa kärkeen on 14,3 sekuntia. Toyota-pilotti Juho Hänninen on kuudentena, liki 20 sekuntia Latvalalle hävinneenä.

– Aamupäivä on ollut ihan ok, mutta eroa on tullut pikkaisen. Ei voi ihan täysin olla tyytyväinen. Täytyy yrittää nostaa vauhtia, Hänninen sanoi.

Sekoittaako sade pakkaa?

Nelinkertainen maailmanmestari Sebastien Ogier rikkoi Fordinsa Jukojärven erikoiskokeen ensimmäisellä erikoiskokeella. Ogierin auton jousitus ja pyöränripustus hajosi hypyn jälkeen, ja hän joutui keskeyttämään perjantain osalta. Ogierin on määrä jatkaa rallia lauantaina aikasakkojen rasittamana Ralli2-säännön turvin.

Jukojärven erikoiskokeen ensimmäinen ajokerta oli muutenkin murheellinen Malcolm Wilsonin johtamalle M-Sport-tallille, kun Ogierin tallitoverin Ott Tänakin Fordista hajosi takarengas ja virolaiselta meni aikaa rutkasti hukkaan. Hän kuitenkin jatkaa rallia.

Jukojärvellä kovia koki myös uusiseelantilainen Hyundai-kuljettaja Hayden Paddon, joka teloi autonsa keskeytyskuntoon.

Perjantaina ajetaan vielä kuusi erikoiskoetta. Seuraavan pikataipaleen on määrä alkaa kello 15. Kilpailualueella Keski-Suomessa on satanut tänään myös vettä ja sadekuuroja saattaa olla luvassa myös iltapäivän ja illan erikoiskokeille.

Suomen MM-ralli päättyy sunnuntaina.

Hyundai-pilotti Neuville: Toyotat ovat toisesta maailmasta

Suomen MM-ralli on alkanut Hyundai-kuljettaja Thierry Neuvillelta tahmeasti. MM-pisteissä Neuville on toisena, mutta meneillään olevassa rallissa hän on vasta yhdeksäntenä. Neuvillen ero kärkeen on seitsemän erikoiskokeen jälkeen jo 34,1 sekuntia.

– En löytänyt aamun erikoiskokeilla luottoa ajamiseen. Sitten vaihdoimme hieman auton säätöjä ja meno parani.

Suomalaisilla Toyota-kuljettajilla Jari-Matti Latvalalla ja Esapekka Lapilla on rallissa kaksoisjohto. Neuvillen mielestä Toyotat ovat olleet Keski-Suomen soraränneissä kuin omassa luokassaan.

– Toyotat ovat kuin toisesta maailmasta tänä viikonloppuna. Tämä on heidän kotirallinsa, ja he ovat testanneet tällaisilla teillä ja olosuhteissa paljon, Neuville totesi.

Latvalan kakkoskuljettaja Miikka Anttila otti Neuvillen näkemyksen tyynesti vastaan.

– Enpä tiedä, onko automme toisesta maailmasta. Olemme tietysti testanneet paljon, eikä se näytä ainakaan hukkaan menneen, Anttila sanoi hymyillen.