Suomalaisille kolmoisvoitto legendaarisessa Urriassa

Suomalaiset kuljettajat dominoivat perjantaiaamun toista erikoiskoetta Suomen MM-rallissa. Toyotan Jari-Matti Latvala oli kaikkein kovimmassa vauhdissa Urriassa. Tuurilainen ajoi ensimmäisellä lenkillä legendaarisen pätkän valtiaaksi. Latvala jätti vajaan 13 kilometrin mittaisella erikoiskokeella toiseksi parhaasta ajasta vastanneen tiimitoverinsa Esapekka Lapin kymmenyksen päähän.

Urriassa kolmanneksi nopein oli aamun avauspätkällä pohjat ajanut Teemu Suninen, joka jäi Latvalan pohjista vain neljä kymmenystä.

Nelinkertainen maailmanmestari ja MM-sarjaa johtava Fordin Sebastien Ogier oli Urriassa ongelmissa. Ranskalainen kertoi pätkän maalissa, että moottori ei toimi kunnolla ja auto ei vastaa kunnolla kaasuun. Ogier jäi pätkäpohjista liki viisi sekuntia.

Kokonaistilanteessa Viron Ott Tänak johtaa yhä, mutta Latvala on noussut vain kolmen kymmenyksen päähän. Kolmantena ajaa Hyundain Hayden Paddon ennen Citroenin Craig Breenia. Perjantaiaamun huikeiden esitysten myötä vasta toista WRC-kisaansa ajava Suninen on noussut jo viidenneksi vain 3,5 sekunnin päähän Tänakista.

Toyotan Juho Hänninen on kokonaistilanteessa seitsemäntenä ja tallitoveri Lappi kymmenentenä. Lapin ero kärkeen on vain 6,9 sekuntia, joten taistelu on erittäin tasaista.

Perjantaina ajetaan vielä kymmenen erikoiskoetta. Ralli päättyy sunnuntaina.