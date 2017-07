Lappi siirtyi rallin kärkeen – Suomella neloisjohto

Esapekka Lappi oli hurjassa iskussa Suomen MM-rallin kymmenennellä erikoiskokeella Lankamaalla. Lappi kirjautti pohjat nimiinsä 0,7 sekunnin erolla ennen Teemu Sunista. Samalla Lappi siirtyi niukasti kilpailun johtoon ohi Toyotan tallitoverinsa Jari-Matti Latvalan. Pohja-aika oli jo viides Lapille perjantaina.

– Vau! Annoin kyllä todella kaikkeni. Vetää vähän sanattomaksi. Mieletön oli kannustus pätkän alussa. Tämä on ihan sairaan hienoa. Nyt ne karvat varmaan kasvoi, Lappi hehkutti pätkän maalissa Ralliradiolle.

Latvala kertoi myös laittaneensa kaiken likoon liki 22 kilometriä pitkällä klassikkopätkällä, mutta Lappi tuntuu tällä hetkellä yksinkertaisesti menevän liian kovaa.

– Nyt oli kaikki pelissä. Hyökkäsin ihan täysillä. Kovempaa en olisi voinut mennä, sillä ihan riittävästi oli sydämentykytyksiä, Latvala puuskutti Lankamaan maalissa.

Toyotan kolmas suomalaiskuski Juho Hänninen oli Lankamaalla nopea, mutta sillä oli seurauksensa. Hänninen rikkoi vasemman takapyörän jousitusta.

– Vedin vähän leveäksi ja puskassa oli joku kivi. Jos se vaan paikallaan kestää, niin yllättävän vähän haittaa. Täytyy katsoa lähemmin, Hänninen kommentoi Ralliradiolle.

Kokonaistilanteessa Lapin johto on vain 0,3 sekuntia ennen Latvalaa. Suomen menestystä täydentää nuori Suninen. Ford-kuski on jäänyt kärjestä 14,7 sekuntia. Toyotan Juho Hänninen on puolestaan neljäntenä 24,9 sekuntia kärjestä.

Viidentenä rallissa ajaa Craig Breen ennen Elfyn Evansia ja Mads Östbergiä.

Tänään ajetaan vielä kolme erikoiskoetta. Ralli päättyy sunnuntaina.