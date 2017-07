Suomalaiskolmikko karsiutui golfin naisten Euroopan-kiertueella

Minea Blomqvist-Kakon, Noora Tammisen ja Ursula Wikströmin urakka golfin Euroopan-kiertueen kisassa Skotlannissa jäi kahteen kierrokseen.

Blomqvist-Kakko käytti kahteen kierrokseen 151 lyöntiä ja päätyi yhteistulokseen +7.

Hän pelasi perjantaina viisi lyöntiä yli par-tuloksen. Kierrokseen mahtui muun muassa kaksi tuplabogia.

Myös Tammisen ja Wikströmin turnaus sujui vaisusti. Tamminen käytti kahteen kierrokseen yhteensä 153 ja Wikström 155 lyöntiä. Portti päätöskierroksille olisi auennut 149 lyönnillä.

Skotlannin kisan kärjessä on Yhdysvaltain Cristie Kerr, joka tarvitsi perjantain kierrokseensa 73 lyöntiä. Hän on yhteistuloksessa –5. Lyönnin päässä kärjestä on Australian Karrie Webb.