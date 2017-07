Lapin johdossa yötauolle – Suomella yhä kolmoisjohto MM-rallissa

Toyotan Esapekka Lappi jatkaa Suomen MM-rallin johdossa lauantain ajopäivän jälkeen. Kun ajettuna on 21 erikoiskoetta, on Lapin etumatka ennen Fordin Teemu Sunista muhkeat 49,1 sekuntia. Lappi metsästää sunnuntaina uransa ensimmäistä osakilpailuvoittoa WRC-tasolla.

Lappi varmistelee tällä hetkellä maaliin pääsyä, sillä pahin kilpakumppani ja tallikaveri Jari-Matti Latvala joutui keskeyttämään Ouninpohjassa sähkövian vuoksi.

– Aamupäivällä en ollut ihan parhaimmillani, mutta en ottanut myöskään riskejä. Aika hienoa johtaa tätä rallia ja vieläpä, kun meillä on kolmoisjohto, Lappi myhäili pätkän maalissa ralliradiolle.

Huomiselle ajopäivälle jäi palkintopallitaistelun osalta rutkasti jännitettävää. Suninen on toisena, mutta Toyotan Juho Hänninen on vain 4,3 sekunnin päässä. Päijälässä Elfyn Evans rökitti suomalaiset ja nousi aivan kantaan. Evans on 5,6 sekunnin päässä Sunisesta.

– Hävisimme liian paljon. Kiertelin liikaa kiviä pikkutiellä. Olisi pitänyt ajaa rohkeammin yli. Huomisesta tulee aika mielenkiintoinen, Hänninen summasi ralliradion lähetyksessä.

– Yksi ylitys meni vähän leveäksi. Ei kuitenkaan mitään isoa iskua. Podiumille koetetaan nyt tähdätä. Huomenna pitää onnistua hyvin ja näyttää, mihin me oikein pystytään, Suninen puolestaan sanoi.

Viidentenä kilpailussa ajaa Irlannin Citroen-kuski Craig Breen. MM-kakkonen, Belgian Hyundai-kuljettaja Thierry Neuville on kuudentena.

Citroenin Kris Meeke kolautti pahasti autoaan Päijälässä. Meeken oikea etuosa autosta oli käynyt ojassa, ja jälki oli sen mukaista. Eroa tuli kärkeen liki minuutti. Samalla Ott Tänak nousi kilpailussa seitsemänneksi. Sunnuntaina ajetaan neljä erikoiskoetta ja reilut 30 ek-kilometriä.