Rahunen ja Sigvart jatkavat Kiteellä - "Molemmat ovat tärkeitä paloja joukkueen rakentamisessa"

Kiteen Pallo on tehnyt kaksi tärkeää kiinnitystä ensi kauden joukkueeseensa, kun Simo Rahunen ja Veli-Matti Sigvart jatkavat Kiteen väreissä myös ensi kaudella.

- Päätös oli aika selkeä sitten, kun sain vain itselleni varmistuksen siitä, että haluan edelleen tehdä täysillä töitä pesiksen eteen. Olen saanut kantaa KiPassa vastuuta ja paikka joukkueessa tuntuu hyvältä, vuoden optionsa käyttänyt Rahunen kommentoi seuran nettisivuilla.

Loistavaa kautta etenijäjokerina pelaavan Sigvartin sopimus on mallia 2+1.

- Helppo päätös oli tehdä jatko. Olen tykännyt älyttömästi olla täällä, joukkuehenki on ollut nyt kahden vuoden aikana todella hyvä ja seuran puolelta kaikki asiat ovat hoituneet ihan viimeisen päälle koko ajan, Sigvart sanoo.

Seuran urheilukoordinaattori Vesa Varonen on tyytyväinen.

- Molemmat ovat tärkeitä paloja joukkueen rakentamisessa. Simo on pitkäaikainen luottopelaaja ja yksi joukkueen kulmakiviä myös ensi vuonna. Veli-Matti taas on erittäin kepeäjalkainen kiituri, joka on ottanut tämän kauden aikana ison harppauksen eteenpäin, Varonen valottaa.

Kiteen Pallolla on ensi kaudeksi kasassa kahdeksan pelaajasopimusta.