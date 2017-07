Esapekka Lappi Suomen MM-rallin valtias

Esapekka Lappi on voittanut Suomen MM-rallin. Kyseessä on Lapin ensimmäinen voitto MM-tasolla WRC-auton ratissa. Lappi ajoi Jyväskylässä vasta neljännen kisansa WRC-autolla. Pieksämäkeläinen on voittanut Suomen MM-rallin myös WRC2-luokassa.

– Aivan uskomatonta. Täytyy kiittää tiimiä ja Tommia (Mäkinen). He ovat rakentaneet todella nopean auton. Tämä oli kotikentälläni. Minun piti olla vahva ja niin olinkin, Lappi hehkutti WRC.comin ralliradiolle.

Toyotan rallitiimin kaksoisvoiton pilasi päätöserikoiskokeella Fordin nuori walesilaiskuski Elfyn Evans. Juho Hänninen jäi rallissa lopulta kolmanneksi. Eroa Evansiin kertyi vain kolme kymmenystä.



Kyseessä on Hännisen uran ensimmäinen kerta palkintopallilla.

– Tein pienen virheen alussa. Se ratkaisi kakkostilan. Pitää kuitenkin olla realistinen ja muistaa faktat. Olemme ekaa kertaa palkintopallilla, Hänninen sanoi Oittilan maalissa.

Myös Teemu Suninen oli sunnuntaina mukana kamppailussa palkintopallipaikoista. Suninen teki kuitenkin virheen Lempään erikoiskokeella ja jäi lopulta neljänneksi.

– En oikein osaa sanoa mitään. Vauhtini oli kuitenkin varmasti kovempaa kuin kukaan odotti. Taistelimme kakkostilasta, teimme kaksi virhettä ja tulos on nyt neljäs sija. Toki olen pettynyt, mutta varmasti huomenna maistuu jo paremmalta, Suninen totesi.



Rallin päättäneellä Power Stage -erikoiskokeella jaettiin ylimääräisiä MM-pisteitä. Pohja-ajan ja viisi pistettä nappasi Viron Ford-kuski Ott Tänak. Viiden joukkoon ajoivat lisäksi Evans, Thierry Neuville, Jari-Matti Latvala ja Hänninen.

Keski-Suomessa päämajaansa pitävä Toyotan rallitalli oli lauantaina lähellä todellista jättipottia, sillä parhaimmillaan tiimillä oli rallissa kolmoisjohto. Latvala joutui kuitenkin keskeyttämään teknisen vian vuoksi Ouninpohjan erikoiskokeella.

– Annoin kaikkeni ja laitoin Yariksen kyllä koville. Täältä tuli luottoa loppukautta ajatellen. Auto on todella hyvä, Latvala summasi maalissa.



Citroenin rallitallin kausi on ollut hankala. Irlantilainen Craig Breen kuitenkin ylsi Suomessa viidenneksi. Kuudenneksi sijoittui Hyundain Neuville ennen Tänakia ja Kris Meekeä. Kymppisakkiin ylsivät myös Hyundain Dani Sordo ja Fordin Mads Östberg.