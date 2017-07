Kaisa Mäkäräinen: On vaikea ajatella olevansa kansansuosikki

Pohjois-Karjalan kaikkien aikojen paras urheilija. Titteli on hieno. Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen on itse ihmeissään valinnasta.

- En koe olevani ykkönen, tai että tällainen titteli kuuluisi minulle. Muilla on olympiamitaleja ynnä muuta. Minulla ei ole kuin lähinnä noita pronsseja, Mäkäräinen kokee.

- Totta kai tällaista valintaa pitää arvostaa, mutta olen aina vähän skeptinen näitä äänestyksiä kohtaan. Vuoden urheilija -äänestyskin on minusta ihan turha urheilijoiden näkökulmasta. No, USA:n presidenttikin valitaan kansanäänestyksellä ja siihen valintaan on tyydyttävä, Mäkäräinen nauraa.

Mäkäräinen ei osaa sanoa suoraan, kuka olisi ollut hänen valintansa maakunnan kaikkien aikojen ykköseksi.

- Seurasin nuorena paljon urheilua ja eri lajeja. Oma urheiluni on vienyt niin paljon aikaa ja energiaa, etten seuraa kuin joitakin arvokisoja. Lisäksi historian tuntemukseni ei ole riittävä. Toki muistan, että nuorena Seppo Räty oli yksi Suomen kovimmista urheilijoista. Sitten kun mennään Siiri Rantasen vuosiin, niin ne ovat tavallaan liian kaukana minulle.

- Lajeista suunnistus on hieman aliarvostettu ja kyllähän siinä on tältä alueelta paljon kovia urheilijoita. Mutta kuinka pohjoiskarjalaiseksi Thierry Gueorgiou mielletään, Mäkäräinen pohtii monen muun lailla.

Kuten yleisöäänestyksen voitto kertoo, Kaisa Mäkäräinen on todella suosittu ja seurattu urheilija.

- On vaikea ajatella olevansa kansansuosikki. Elän itse omaa pientä ympyrääni. Se, mitä ihmiset tietävät minusta, on median välittämää. Vaikka välillä joukossa on mitä sattuu, niin yleensä media on pystynyt välittämään aitoa kuvaa minusta, Mäkäräinen kiittelee.