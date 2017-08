Karjalan Rugby jatkaa voittojen tiellä - video

Karjalan Rugby ei antanut ensimmäistä kauttaan pelaavalle Saimaan joukkueelle mitään mahdollisuutta lauantaina Liperissä pelatussa 2. divisioonan ottelussa. Kotijoukkue vei voiton murskaavin lukemin 97–10.

– Saimaa pelaa ensimmäistä kauttaan ja maksaa vielä oppirahoja, isäntien joukkueenjohtaja sekä pelaaja Pasi Hirvonen muistutti.

Karjalan Rugby on voittanut kaikki kolme pelaamaansa ottelua.

– Pelit kovenevat jatkossa. Esimerkiksi Helsinkiä emme ole vielä kohdanneet. Ensi viikon lauantaina on kotipeli Jyväskylää vastaan. Ensimmäisen matsin voitimme niukasti, Hirvonen kertoi.

Joukkueen tavoite on selvä. Se aikoo olla itälohkon ykkönen ja edetä sitä kautta finaaliturnaukseen, joka pelataan 30. syyskuuta Porissa.

Myös sarjanousu 1. divisioonaan siintää vahvasti mielessä. Se vaatii ensin pelillistä menestystä loppukaudelta, mutta myös pelaajaringin laajentamista.

Nykyisellä tasolla pelataan 12 vastaan 12. Sarjaporrasta ylempänä 15 vastaan 15.

– Se tarkoittaa, että pelaajaringin on oltava noin 30 pelaajan kokoinen. Nyt meillä on kymmenen vähemmän. Pelaajia on siis saatava talvikaudella joistain lisää, Hirvonen muistutti.