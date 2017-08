JoMa kohtaa sunnuntain huippuottelussa Sotkamon

Miesten Superpesiksen ylempää jatkosarjaa johtava Joensuun Maila kohtaa sunnuntaina Sotkamon Jymyn. Joensuun Maila on onnistunut kuluvalla kaudella voittamaan Jymyn molemmissa kohtaamisissa.

– Edellisestä Sotkamo-ottelusta ei ole pitkä aika, ja paljon on asioita heistä muistissa, sanoo Joensuun Mailan koppari Jonne Kemppainen seuran verkkosivuilla.

– Sunnuntain ottelu tulee varmasti olemaan tiukka, niin kuin edellinen ottelu meidän välillä oli. Sotkamon loukkaantumisten johdosta heidän etenijäosasto on hieman kapeampi ja meidän on onnistuttava ulkopelissä 0-tilanne pelaamisessa. Lopulta ottelu tullaan ratkaisemaan sillä kumman kotiuttaminen on terävämpää, hän arvioi.

Perjantai-iltana Kouvolassa sarjaa johtava JoMa jäi nollaan pisteeseen. Kotijoukkue KPL iski kahden jakson aikana peräti 21 juoksua.

– Kouvolan pesukonehoito on nyt takanapäin, ja onneksi seuraava ottelu on jo sunnuntaina. Tämä koko loppukauden ottelutahti on todella tiivis ja tässä ei kannata jäädä menneitä murehtimaan, kommentoi Kemppainen.

Joensuun Mailan ja Sotkamon Jymyn välinen ottelu käynnistyy Mehtimäellä sunnuntaina kello 17. Ottelu on molemmille ylemmän jatkosarjan toiseksi viimeinen.

– Ottelussa tulee olemaan useita seuraamisen arvoisia asioita. Yksi esille nouseva asia on varmasti lukkaripelaaminen. Toni Kohonen on aina ollut hyvä lukkari. Myös Mika Väisänen on pelannut erinomaisen kauden ja ollut sarjan paras lukkari viime kierroksilla. Kumpi lukkari saa enemmän sekoitettua vastustajan sisäpelaamista? Kemppainen pohtii.