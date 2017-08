Naisten jalkapallo on nosteessa Joensuussakin

Heinä-elokuun vaihteessa pelattu naisten jalkapallon EM-lopputurnaus keräsi suomalaisia urheiluihmisiä televisioiden ääreen. Upeassa finaalissa emäntämaa Hollanti voitti Tanskan maalein 4-2.

Pelin taso nousi turnausviikkojen aikana keskustelun aiheeksi - pelkästään positiivisessa mielessä. Myös kentän ulkopuolella havaittiin jälleen eteenpäin menoa. Finaalia todisti ennätysyleisö ja media huomioi tapahtuman isosti.

Suomea ei riennoissa nähty. ”Helmarit” menetti kisalipun kahdessa viimeisessä karsintaottelussaan vuosi sitten. Joukkue sai kunnian sparrata Tanskaa lopputurnaukseen huhtikuisessa ystävyysottelussa ja jäi täysin tulevan hopeamitalistin jalkoihin maalein 0-5.

Joensuulaisen FC Hertan kanssa naisten Kakkosessa, eli kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla, pelaava Jenni Kuosmanen on seurannut maamme huippua läheltä. Nyt 23-vuotias puolustaja debytoi naisten Liigassa kuopiolaisessa KMF:ssa vuonna 2011 ja kuului seuraavina vuosina nuorisomaajoukkueen kokoonpanoon.

Kuosmasen ikäluokka, eli vuonna 1994 syntyneet, on yksi Suomen lahjakkaimmista pitkään aikaan. Joukkue eteni kesällä 2013 nuorten EM-välierään ja lunasti näin paikan seuraavan vuoden alle 20-vuotiaiden MM-kisoihin Kanadaan.

- Maajoukkuepelit olivat silloin huikeita kokemuksia. Muistan, kun pääsin mukaan ensimmäisen kerran ja huomasin heti, että taso oli korkea. Kaikki tiesivät tarkkaan mitä haluavat jalkapallolta. Seuraan edelleen maajoukkueen otteita ja on kiva nähdä tuttuja pelaajia.

- En pystynyt itse tällä kertaa kesätöiden vuoksi seuraamaan EM-kisoja niin intensiivisesti kuin olisin halunnut. Kisoista uutisoitiin todella positiivisesti, se oli hieno asia. Minusta tuntuu vahvasti siltä, että tyttö- ja naisjalkapallo ovat koko ajan nousussa.

Kuosmanen pääsi syksyllä 2014 opiskelemaan Joensuuhun ja piti seuraavan kesän taukoa sarjapeleistä. Pääsarjafutis sai ainakin tällä erää jäädä. Tammikuussa 2016 hän lähti mukaan uuden kotikaupunkinsa edustusjoukkueen toimintaan ja pelaa nyt toista kautta FC Hertan riveissä.

- Paikan saatuani päätös lähteä opiskelemaan oli helppo, mutta tietysti lähdössä oli myös haikeutta. Aika erilaista oli meininki, kun menin Hertan treeneihin ensimmäistä kertaa. Kulttuurishokki, Kuosmanen hymyilee.

Erityisesti vastustajien taso on turhauttanut. Vain muutama joukkue on tarjonnut Hertalle riittävän haasteen.

- Opiskelua äidinkielen opettajaksi on kaksi vuotta jäljellä. Ainakin sen ajan vietän Joensuussa, vaikka aina välillä mieli tekisi palata SM-sarjaankin.

Tie Kakkosesta maajoukkuetasolle on pitkä. Kuopiolainen teki siis selkeän ratkaisun panostaa opiskeluihin, mutta kilpailijan luonne hänestä ei ole kadonnut. Hertta on sarjan kärkikahinoissa, kun kausi lähenee päätöstään.

- Emme ole joukkueena puhuneet, että nousu olisi tavoitteemme. Uskon kuitenkin, että se kutkuttelee takaraivossa meitä kaikkia ainakin jonkun verran. Pelimme ovat menneet tosi hyvin tänä vuonna. Minusta henkilökohtaisesti olisi mahtavaa nousta tällä joukkueella Ykköseen.

- Joukkueemme on mielestäni kehittynyt paljon uuden päävalmentajamme Elina Utriaisen johdolla paljon. Sitä on ollut mukava seurata näin kokeneempana pelaajana. Meillä on paljon nuoria pelaajia ja olemme potentiaalinen joukkue, kaksi maalia puolustajan tontilta tähän mennessä tehnyt Kuosmanen korostaa.

Hän on tuonut kokemustaan kanssapelaajille lähinnä oikeanlaisessa henkisessä otteluun valmistautumisessa.

Hertta on tällä hetkellä lohkossaan kakkosena ja kasi pistettä vaasalaista FC Sport-j:tä perässä. Joukkueet kohtaavat 9. syyskuuta Joensuussa.

Kun kolmesta lohkosta myös paras kakkonen pääsee Ykkösen karsintaan, on Hertalla vähintään tähän loistava tilaisuus.

Joensuulaiset kohtaavat tänään lauantaina jumbojoukkue Palokan Riennon ja voitto nostaisi Hertan tällä hetkellä parhaaksi lohkokakkoseksi pisteellä ohi A-lohkon Hämeenlinnan Härmän.

Hertan Kia Voutilainen on ylivoimainen maalintekijä omassa lohkossaan ja 18 maalillaan kolmantena koko Kakkosessa.

Jalkapallojuhlat ovat olleet tänä kesänä ylimmillään erityisesti Hollannissa ja Tanskassa. Laji kerää koko ajan lisää harrastajia myös ympäri Suomea.

- Olen huomannut nostetta täällä Joensuussakin. Kehitystä on ehdottomasti näkyvissä ja jalkapallosta kiinnostuneita tyttöjä entistä enemmän, Kuosmanen toteaa.

