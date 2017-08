Joensuun Maila aloittaa puolivälierät kotiottelulla tänä iltana - "Mitään ei ole vielä voitettu"

Joukkueet kohtasivat runkosarjassa kahteen kertaan. Runkosarjan molemmat kamppailut olivat tasaisia, vaikka Joensuun Maila poistui molemmista kamppailuista voittajana.

Toukokuussa pelattu kamppailu Pihkalassa päättyi joensuulaisten voittoon kotiutuslyöntikilpailun jälkeen lukuihin 1-2 (3-0, 1-2, 0-0, 2-3) ja kotiottelu heinäkuun loppupuolella 2-0 (3-0, 3-2) -kotivoittoon. Pudotuspelit ovat kuitenkin oma maailmansa, joissa henkistä kanttia kokeillaan eri tavalla, kuin runkosarjassa.

– Sunnuntaina on se hetki, kun Tahko miettii, että heillä on tietynlainen henkisen yllätyksen paikka. Siihen sudenkuoppaan emme toista vuotta peräkkäin mene. Hyvässä muistissa on viime vuoden puolivälierien ensimmäinen Kossu-peli. Meidän täytyy valmistautua hyvin, kommentoi pelinjohtaja Petri Pennanen seuran verkkosivuilla.

Molempien joukkueiden lukkaripeli on Superpesiksen terävintä kärkeä. Tahkon Juha Puhtimäki ja JoMan Mika Väisänen onnistuivat runkosarjassa mallikkaasti. Lisäksi Puhtimäki voitti runkosarjan päätteeksi kärkilyöntitilaston 233:lla kärkilyönnillä.

Kotiutuspuolella Joensuun Mailan Juha Niemi onnistui rikkomaan sadan lyödyn juoksun rajapyykin runkosarjan viimeisellä kierroksella Seinäjoella. Miehen runkosarjan lyöntisaldo oli 3+97=100. Tahkon paras kotiuttaja runkosarjassa oli puolestaan Ville Kero lukemin 1+77=78.

– Tässä vaiheessa ei ole mitään vielä voitettu ja kaikki on auki. Nyt on vasta pelattu ne pelit, joissa ratkaistaan sijoitukset joista lähdetään pudotuspeleihin. Odottava tunnelmahan tässä tietenkin on, kun pääsee pelamaan näitä pelejä, joita varten on koko talvi treenattu, kommentoi Iiro Kuosa.

Kiteen Pallo aloittaa oman puolivälieräsarjansa vierasottelulla Vimpelin Vetoa vastaan. Ottelusarjojen toiset osat ovat vuorossa tiistaina, jolloin KiPa pelaa kotikentällään.