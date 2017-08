Josballa tältä vuodelta kahdeksan maksuhäiriötä - "Välillä jotakin jää maksamatta"

Josban talousvaikeudet näkyvät edelleen yhdistyksen maksuhäiriömerkinnöissä. Joensuun Salibandy Josba ry:n viimeisin perintään laitettu 3 654 euron trattaprotesti on kirjattu viime lauantaille.

Josballa on tältä vuodelta kahdeksan maksuhäiriötä, joista valtaosa on alle tuhannen euron summia perintätoimistoille. Myös viime vuodelta listalla on kahdeksan maksuhäiriötä.

Seuralla on lisäksi maksamatonta vanhaa verovelkaa vähintään yli 10 000 euroa.

Josban puheenjohtaja Antti Ruokonen myöntää kireän taloustilanteen, mutta muistuttaa, että seura on lyhentänyt vanhaa verovelkaa huomattavasti viime vuosina.

- Sitä lyhennetään jatkuvasti. Tavoitteena on, että vanhojen velkojen maksaminen päättyisi ensi toukokuussa kolmen vuoden tervehdyttämisohjelman päätteeksi, Ruokonen kertoo.

- Meidän on hoidettava vanhojen velkojen lisäksi esimerkiksi pakollisia liiton maksuja. Välillä jotakin muuta jää maksamatta. Mutta kaikki hoidetaan jossakin vaiheessa pois.

Ruokosen mukaan Josballa oli pari vuotta sitten velkaa 126 000 euroa. Edeltävä hallitus mietti myös toiminnan lopettamista.

- Päätimme lähteä velkojen maksuun ja olemme hoitaneet niistä jo 75 000-80 000 euroa. Yritämme parhaamme. Olen aistinut, että yritykset ovat ymmärtäneet sen, että pyrimme hoitamaan asiamme, vaikka välillä vähän viiveellä. Olemme kyllä kertoneet tilanteestamme sponsoreillemme.

- Kyseessä ei ole enää ylitsepääsemättömiä summia. Jos pystymme hoitamaan vanhat velat pois kolmessa vuodessa, niin se on erinomaista.

Joensuun Salibandy Josba ry pyörittää Divarissa pelaavaa Josban edustusjoukkuetta, eivätkä sen taloushuolet liity Josban junioreihin, jotka toimivat Josba Juniorit ry:n alaisuudessa.