Miro Aaltonen suuntaa pian Torontoon - "Haaste on kova"

Maaliskuussa NHL-seura Toronto Maple Leafsin kanssa tulokassopimuksen tehnyt Miro Aaltonen matkustaa Torontoon tulevana perjantaina.

Alun perin vuonna 2013 Anaheim Ducksin varaama 24-vuotias hyökkääjä vietti jo aikaisemmin kesällä kaksi viikkoa Torontossa harjoitellen ja samalla tutustuen seuran organisaatioon. Muuten Aaltonen on viettänyt kesää Espoossa ja Joensuussa.

- Kesällä olen viettänyt paljon aikaa Espoossa treenaten henkilökohtaisen valmentajan ohjauksessa, mutta toki välillä olen malttanut lomaillakin Joensuussa perheen ja ystävien kanssa. Aloitin myös uuden kesäisen harrastuksen golfin parissa, Aaltonen paljastaa.

Joensuulaislähtöinen Aaltonen oli viime kaudella KHL:n runkosarjan paras suomalainen pistemies, ja lisäksi hän onnistui nousemaan Suomen A-maajoukkueeseen kevään MM-kisoihin.

Tulevalla kaudella Aaltosella on edessä uudet haasteet, kun hän taistelee pelipaikasta NHL:ään. Toronton harjoitusleiri alkaa syyskuun puolivälissä.

- Harjoitusleirillä annetaan seuralle näyttöjä, joten on hyvä, että ehdin treenata vielä ennen leiriä muutaman viikon Torontossa paikan päällä. Haaste on kova, mutta fiilikset ovat hyvät. Unelma on kuitenkin taas vähän lähempänä, Miro Aaltonen toteaa.