JoMa jatkaa ensi kaudella samalla pelinjohtajakaksikolla

Joensuun Mailan pelinjohtajana ensi kaudella jatkaa Petri Pennanen (kuvassa), kertoo JoMa verkkosivuillaan. Myös kakkospelinjohtaja Juhani Lehtimäki jatkaa tehtävässään ensi kesänä. Uutena miehenä Superpesisjoukkueen valmennustiimiin liittyy Antti Väistö.



Pelinjohtokaksikko allekirjoitti 1+1-vuotiset sopimukset Joensuun Mailan kanssa. Petri Pennanen jatkaa seurassa urheilutoimenjohtajana.



Pennanen aloitti työnsä Joensuun Mailassa kaudella 2014. Kausi 2016 oli miehelle ensimmäinen pelinjohtajana ja toi seuralle pronssimitalin kauden päätteeksi. Tuore sopimus on mallia 1+1, jossa optiovuosi (2018-19) koskee pelkästään urheilutoimenjohtajan tehtävää.



Juhani Lehtimäki saapui kuluvalle kaudelle Joensuuhun kakkospelinjohtajaksi Jyväskylän Kiristä, jossa mies toimi pelinjohtajana sekä lajivalmentajana. Myös Lehtimäen sopimus on malliltaan 1+1, jossa optiovuosi (2018-19) koskee ykköspelinjohtajan pestiä. Kyseisestä vuodesta optio-oikeus on pelinjohtajalla.



Uutena miehenä Joensuun Mailan superpesisjoukkueen valmennustiimiin nousee Antti Väistö. Pelaajauransa kesän 2016 päätteeksi lopettanut Väistö tulee toimimaan superpesiksen lajivalmentajana sekä seuran valmennuspäällikkönä vastuualueenaan seuran vanhemmat juniorit D-ikäluokasta eteenpäin.



–Joukkueen osalta runko tuleville vuosille on ollut valmiina jo hyvissä ajoin, ja nyt on luonteva aika tiedottaa myös valmennuksen kokoonpano. JoMa on tarjonnut loistavan ympäristön ja tuen valmentamiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Joukkueessa on aitoja urheilijoita, ympärillä mahtava valmennustiimi ja seurassa on tulossa merkittävä vuosi muun muassa uuden stadionin myötä, niin päätös jatkamisesta oli luonteva, kommentoi Petri Pennanen seuran sivuilla.