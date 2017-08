Kataja kiinnitti kaksi uutta amerikkalaispelaajaa

Korisliigan hallitseva mestari Joensuun Kataja on kiinnittänyt kaksi uutta amerikkalaispelaajaa, tiedottaa seura verkkosivuillaan.

196-senttinen Wesley Saunders, 24 on niin sanottu yleispelaaja ja 206-senttinen Matthew Hezekiah, 25, sisäpelaaja.



Saunders saapuu ensi kertaa Eurooppaan pelattuaan kaksi ensimmäistä ammattilaiskauttaan NBA:n D-liigassa. Myös Hezekiah loisti yliopistoaikoinaan, mutta kolmivuotinen ammattilausura on ollut hieman kuoppainen. Hänen sopimuksessaan on koeaika.





Saunders oli jo ehtinyt sopia alkavasta kaudesta Saksan Bundesliigassa pelaavan BG Göttingenin kanssa mutta ei läpäissyt seuraan lääkärintarkastusta. Saksalaisjoukkue reagoi tilanteeseen nopeasti ja vapautti amerikkalaisen sopimuksesta.



– Keskusteltuani Wesleyn kanssa olen luottavainen sen suhteen, että hänen kuntonsa tulee olemaan riittävän hyvä hänen saapuessaan Joensuuhun, päävalmentaja Greg Gibson sanoo.





Matthew Hezekiah pelasi viime kaudella Marokossa.



– Konseptiimme sopivan ison pelaajan löytäminen on ollut todella haastavaa, Gibson myöntää.



– Jos pelaisimme ainoastaan Korisliigaa, olisimme varmasti valinneet sisäpelaajan jo aiemmin, mutta koska tarvitsemme europelejä varten riittävän kookkaan kaverin, olemme halunneet seurata markkinoita mahdollisimman pitkään.



– Tämän pidemmälle emme tässä kohtaa voineet enää odottaa, päätös oli tehtävä. Matthew tulee aluksi koeajalle eli otamme kanssaan hallitun riskin.





Hezekiahin koeaika kestää syyskuun 27. päivään saakka.



Katajan sopimustilanne tällä hetkellä:

Takamiehet: Emil Djeen, Johannes Lasaroff, Damier Pitts (USA), Ilari Seppälä

Pienet laiturit: Jesse Niemi, Alex Marzette (USA)

Yleispelaajat: Wesley Saunders (USA)

Isot laiturit/sisäpelaajat: Matthew Hezekiah (USA), Tommi Huolila, Mikael Kauhanen, Alex Murphy, Atte Perttu, Vesa Mäkäläinen

Valmentajat: Greg Gibson, Tuomas Oja



Kataja Basket pelaa harjoitusotteluja 9. ja 10. syyskuuta Kauhajoella. Vastassa ovat Ruotsin mestari Luleå sekä Ruotsin viime kauden kuutonen Jämtland.



Mestarien Liiga -karsinnan ensimmäinen vaihe pelataan 24. ja 26. syyskuuta. Korisliiga-kausi käynnistyy joensuulaisten osalta 4. lokakuuta.