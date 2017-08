Myyryläinen palaa KiPan peliasuun – Mäen optiota ei käytetty

Kiteen Pallo on sopinut tulevista kausista Juhani Myyryläisen kanssa. KiPaa Superpesiksessä vuosina 2008–2013 edustaneen Myyryläisen sopimus on 2+1-vuotinen.

Myyryläinen, 24, pelasi viime kaudella Imatralla IPV:n riveissä. 31 pelatussa ottelussa hän löi 1+5 juoksua ja toi 11. Kärkilyöntiprosentiksi Myyryläisellä muodostui 36,73 %.

– Kyllä ihmisen on aina hyvä tulla kotiin, Myyryläinen sanaili sopimuksesta kertoneella KiPan Facebook-videolla.

Myyryläisen sopimuksen myötä KiPalla on jo kaksitoista pelaajasopimusta tulevalle kaudelle.

– Tilanne näyttää erittäin hyvältä. Ollaan vielä elokuun puolella, ja joukkue on jo käytännössä koossa, KiPan urheilukoordinaattori Vesa Varonen iloitsi.



– Juhani on ollut vuosia erittäin vahva ulkopelaaja. Myös sisäpeliin hän on saanut vamruutta ja terävyyttä, ja etenemisnopeus on myös kehittynyt, hän jatkoi.



Jouni Mäen optiota tulevasta kaudesta ei sen sijaan käytetty, ja hän on palaamassa kotiseuduilleen Pohjanmaalle. Hannes Pekkisellä taas on optio jatkosta yhä voimassa, eikä Varonen halunnut kommentoida hänen tilannettaan tarkemmin.