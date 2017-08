Välierävaiheessa nähdään illalla ensimmäistä kertaa nainen pelituomarina

Pesäpallon tuomaritoiminnan historiaan kirjoitetaan uusi luku tänään torstaina, kun imatralainen Suvi Kaukovalta jakaa ensimmäisenä naispelituomarina kautta aikain oikeutta miesten Superpesiksen välieräottelussa Sotkamossa.

- Oikeastaan en tiedä, miksi tämä olisi edes uutinen enää nykypäivänä. Pesäpallon tuomaritoiminnassa niin miehillä kuin naisilla on mahdollisuudet mennä niin pitkälle kuin osaaminen kentällä riittää, tuomarijohtaja Tapani Hotakainen linjaa.

Kati Rantala debytoi ensimmäisenä miesten Superpesiksen naispelituomarina kaudella 2013. Lähinnä naisia on nähty ylimmillä sarjatasoilla pesätuomarin tehtävissä, mutta kaikkein vastuullisimpiakin rooleja on tarjolla.

- Pesäpallon nuorisotuomaritoiminta on aktiivista ja vetää myös runsaasti tyttötuomareita puoleensa. Nyt meillä on lisäksi esimerkkejä ylimmillä sarjatasoilla menestyvistä naistuomareista, jotka ovat omalla osaamisellaan nousseet huipulle. Toivottavasti he innostavat uusiakin nuoria tekemään nöyrästi töitä ja sitoutumaan tuomariuralle, Hotakainen miettii.

Torstain välieräottelussa ovat vastakkain Sotkamon Jymy ja Joensuun Maila. Kaukovalta ei ota liikaa paineita tulevasta, vaan lähtee nöyrin mielin tekemään parhaansa.

- Iso juttu tämä on omalla uralla, mutta silti vain yksi peli muiden joukossa. Yhdessä tuomarinelikon kanssa on tehty paljon töitä kauden aikana, joten kiitos kuuluu koko tiimille, Kaukovalta sanoo.

Menestys kentällä ja joukkueiden luottamus pitää ansaita. Kaukovalta muistuttaa, ettei oikotietä onneen ole.

- Suoraan ei voi hypätä korkealle tasolle. Pitää jaksaa tehdä töitä ja viheltää mahdollisimman paljon. Pesätuomariksi kannattaa lähteä, käydä katsomassa pelejä ja ammentaa oppia kokeneemmilta tuomareilta.

Joensuun Maila voitti Sotkamon Jymyn miesten Superpesiksen välieräavauksessa. Ottelusarjan toinen osa nähdään Sotkamon Hiukassa ja Ruutu Urheilun suorassa lähetyksessä tänään torstaina kello 17 alkaen.