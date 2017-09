Jalkansa loukanneen Lauri Markkasen pelikunnosta ristiriitaisia tietoja

– Laurin tilanne on to be announced (ilmoitetaan), päävalmentaja Henrik Dettmann sanoi harjoitusten jälkeen.

– Menemme tunti per tunti. Katsotaan sitten missä kunnossa jalka on. Kaikkemme me teemme, että hän olisi kentällä, Dettmann valaisi.

Markkanen poistui eilen kentältä kapteeni Shawn Huffin ja Marko Yrjövuoren tukemana. Hän kuitenkin käveli omin jaloin Suomen joukkueen bussiin pelin jälkeen.

Eilen Slovenialle hävinnyt Suomi kohtaa tänään illalla Puolan.

Ajatus omassa pelissä

Joukkue pitää Dettmannin mukaan kiinni omasta käsikirjoituksestaan, kun EM-kisojen kolmannessa ottelussa tänä iltana vastaan asettuu Puola. Se on isokokoisempi kuin Suomen ensimmäiset vastustajat Ranska ja Slovenia.

– Käsikirjoitus ei muutu. Meidän pitää pelata omaa peliä. Oma juoksu, oma hiihto, Dettmann virnuili aamuharjoitusten jälkeen.

Puolan joukkueesta puuttuu maan ylivoimaisesta paras pelaaja, NBA-sentteri Marcin Gortat, joka lopetti maajoukkueuransa viime EM-kisojen jälkeen. Hänen aukkoaan paikannut iso laitahyökkääjä Maciej Lampe on sivussa lonkkaleikkauksen takia, mutta uudisraivaajapartaisen Przemyslaw Karnowskin johdolla Puolalla on yhä runsaasti lihaa korien alla.

– Puola on romuluisempi kuin Slovenia, joka oli kuitenkin nopeampi joukkue. Puolalla on kokoa korin alla, Dettmann sanoi.

Puola pyrkii usein horjuttamaan vastustajaansa valmentaja Mike Taylorin keksimillä taktisilla yllätyksillä.

– Mike keksii kaikenlaista. Aina voi kuitenkin kysyä, jallitatko vastustajaasi vai lopulta itseäsi. Kyllä sieltä voi tulla jotain odottamatonta, Dettmann ennakoi.

Dettmann muistutti, että Suomen voittokori Ranskaa vastaan syntyi samalla kuviolla kuin jatkoajalle vienyt tasoituskori samaa vastustajaa vastaan kaksi vuotta aiemmin.

– Tästä näkee, että tällainen teknistaktinen ajattelu on täysin yliarvostettua. Tilanteet tulevat salamannopeasti ja niihin on reagoitava selkäytimellä. Tässä tapahtuu niin paljon. Tämä on kuin jazzbändin soitto, tosin jazzbändin soittamista helpottaa, ettei siellä seassa juokse viittä miestä sotkemassa kuvioita, Dettmann lasketteli.

Päivitetty kello 14.56: Lisätty Karjalaisen tiedot Markkasen osallistumisesta aamuharjoituksiin.