Koripallon EM-kisat: Suomi kohtaa Italian tai Georgian

Ranskan häviö tiesi sitä, että Suomi on varmuudella toinen. Kävipä sitten kello 20.45 alkavassa Islanti-ottelussa miten tahansa. Suomi voi päätyä Ranskan kanssa tasapisteisiin, mikäli Susijengi kompuroi Islannille. No, niinhän ei tietenkään käy. Suomi on kuitenkin keskinäisessä vertailussa parempi, sillä Susijengi voitti avauspelissä Ranskan jatkoajan jälkeen kahdella pinnalla.

B-lohkossa Liettua voitti ratkaisevassa ottelussa Saksan lukemin 89–72. Liettua varmisti samalla ykköspaikkansa voittosuhteelle 4–1. Saksa on tappiostaan huolimatta varma kakkonen.

Kolmannesta paikasta taistelevat kello 17.30 alkavassa ottelussa Italia ja Georgia. Tuon ottelun voittaja on Suomen pudotuspelivastustaja lauantaina Istanbulissa. Voittaja nousee Saksan kanssa tasapisteisiin, mutta Saksa löi sekä Italian että Georgian.

Neljännesvälieräottelut ovat kisamanuaalissa merkitty alkaviksi kello 12.30, 15.15, 18.45 ja 21.30. Toivotaan, että Suomen ottelua ei pistetä viimeiseksi.

Jos nyt saisin päättää, niin ottaisin Georgian, mutta ei tässä turnauksessa ole huonoja joukkueita lainkaan. Eikä ainakaan enää 16 parhaan joukossa. Ja on syytä muistaa, että Georgia löi kahdella pinnalla Liettuan.