Daniel Bejarano Katajan vahvuuteen

Kataja Basketin miehistö on kasassa, kun Kataja julkisti torstaina viimeisimmän sopimuksensa. Joensuulaisjoukkueen kokoonpanoa täydentää amerikkalaispelaaja Daniel Bejarano, 25. Sopimuksessa on koeaika.

Bejarano valmistui Colorade State -yliopistosta vuonna 2015. Kahdella ensimmäisellä ammattilaiskaudellaan 193-senttinen pelaaja on pelannut Meksikossa, Georgiassa ja Ukrainassa.

Bejarano on nähty viime kaudella myös Joensuussa, kun Kataja kamppaili Mestarien liigassa ukrainalaista Khimikiä vastaan. Kaikkiaan 11 BCL-ottelussa hän sai peliaikaa keskimäärin 17 minuuttia ja tilastoihinsa jäivät merkinnät 6,7 pisteestä, 2,5 levypallosta sekä 46 prosentin tarkkuudella uponneista kolmen pisteen heitoista.

- Daniel on todella hyvä heittäjä, Katajan päävalmentaja Greg Gibson luonnehtii tiedotteessa.

- Häneltä löytyy urheilullisuutta muun muassa ponnistusvoiman muodossa. Tämä näkyy kyvyssään taistella levypalloista. Sekä pallollisen että pallottoman pelaajan puolustaminen sujuu. Pelitapamme tulee kaudella olemaan nopea ja uskon, että Daniel sopeutuu tähän hyvin.

Kataja Basketin kotimaisista nimistä osa on sairastellut, ja Gibson pääsikin vasta keskiviikkona vetämään ensimmäiset vähintään 10 pelaajan harjoitukset. Ensivaikutelma oli lupauksia antava.

- Paljon virheitä, se on luonnollista, mutta hyviäkin asioita. Ensivaikutelma ulkomaalaispelaajistamme on positiivinen, jokainen on mukana oikealla asenteella. Tästä on hyvä jatkaa kohti harjoituspelejä, päävalmentaja toteaa.

Sekä Bejarano että kotonaan USA:ssa käymässä oleva Alex Murphy saapuvat Joensuuhun viikon lopulla.