Jukka Keskisalo palasi radalle - juoksi jäniksenä

Joensuun ulkoratakauden viimeiset yleisurheilukisat käytiin torstaina tältä kesältä tutuissa oloissa. Vettä tihutti, sää oli purevan kylmä ja tuulikin kova. Silti hyviäkin tuloksia nähtiin.

Illan kovimmasta suorituksesta vastasi Joensuun Katajan Jiri Karjalainen, jolle 1 500 metriä oli pedattu kahdella SM-mitalistijäniksellä. Estejuoksun Euroopan mestari Jukka Keskisalo veti ensin 550 metriä, Ilari Piipponen sen jälkeen 1 300 metriin asti ja Karjalainen kellotti kauden parhaan aikansa 3.56,15. Karjalaisen paras noteeraus tänä vuonna oli ennen tätä 3.57,93.

Karjalaisen tulos on Suomen tämän vuoden tilastossa silti vasta 14:s, mutta antaa uskoa vammakierteen jälkeisestä elämästä. Aika on hänen uransa neljänneksi paras ja edellisen kerran hän juoksi nopeammin heinäkuussa 2015. Karjalaisen ennätys on runsaan kolmen vuoden takaa, 3.52,95.