Shawn Huff jo unohtanut härskit italialaistuomarit

Suomen koripallomaajoukkueen alkulohkovaihe EM-kisoissa sujui fantastisesti. Voitokkaat pelit on kuitenkin unohdettava, kun lauantaina vastaan asettuu Italia kello 18.45 alkavassa neljännesvälierässä.

Suomi ja Italia kohtasivat viimeksi elokuussa kahdesti ennen EM-kisoja. Molemmat ottelut päättyivät Italian voittoihin (78-64 ja 75-70).

Suomen kapteeni Shawn Huff ei usko, että tuleva kamppailu Turkin Istanbulissa tulee menemään samalla kaavalla kuin EM-kisoihin valmistavat ottelut.

- Kyllä nekin olivat tiukkoja pelejä, mutta olemme parantaneet peliämme aika paljon siitä ja Italiakin on parantanut. Vaikka on paljon samoja pelaajia, voi tulla aika erinäköinen ottelu. Ja nyt meillä on Petteri Koponen, Huff sanoi.

Kun joukkueet pelasivat elokuussa Cagliarissa, tunteet kuumenivat erityisesti jälkimmäisessä pelissä. Muun muassa Suomen supertähti Lauri Markkanen, 20, joutui jatkuvasti italialaisten todella kovien iskujen kohteeksi ilman erotuomarien puuttumista rikkeisiin.

Italialaistuomareiden linjaan tuohtunut päävalmentaja Henrik Dettmann ajettiin suihkuun lopulta, kun luotsin hermot paloivat.

Myös Yle Urheilun toimittaja, EM-kisoissa Susijengin ottelut selostanut Antti-Jussi Sipilä sanoi silloin Twitterissä, ettei ole koskaan nähnyt niin härskiä kotiinpäinvetoa tuomareilta kuin kyseisessä ottelussa.

Huffin mukaan tuo ottelu on jo unohdettu.

- Meni kuumaksi, kun oli italialaiset tuomarit. Sen takia tunteet vähän kuumenivat. Sen ei saa antaa vaikuttaa meidän tekemiseen. Pitää uskoa omaan tekemiseen ja siihen laatuun, mitä tehdään, Huff painotti.

Saksan Bundesliigaa frankfurtilaisessa Skylinersissa pelaava Shawn Huff, 33, on Joensuun Katajassa aikoinaan pelanneen Leon Huffin, 67, poika. Yhdysvaltalainen Leon Huff toimi pelaajauransa jälkeen myös valmentajana aikuisten SM-sarjassa sekä junioripuolella.

- Joensuulla on ehdottomasti aina paikka sydämessäni, Vantaalla asuva Leon Huff kehuu.

Leon Huff on puolestaan ollut Shawnille tärkein roolimalli.

Susijengi matkusti Turkkiin torstaina. Joukkueella on siis ollut hetki aikaa palautua matkustamisesta ja hioa kuviot kuntoon lauantaiksi. Voitolla Suomi pääsisi EM-kisojen kahdeksan parhaan joukkoon.

- Jätkät terveiksi ja kropat kuntoon. Tehdään game-plan Italiaa vastaan ja sitten lähdetään kaatamaan niitä, kuului Huffin resepti.

Alkulohkon pelaaminen kotiyleisön edessä oli Huffille ja koko Suomen joukkueelle upea kokemus. Susijengin otteluita seurasi Helsingin Hartwall Areenalla keskimäärin huimat 11 900 katsojaa ottelua kohden.

Kun kokemukseen yhdistää lohkon neljä upeaa voittoa, joista viimeisin tuli keskiviikkona tutulla taisteluilmeellä hyvin kampoihin pannutta Islantia vastaan, asetelmat tulevaan otteluun ovat sangen hyvät.

- Meillä on ollut upea viikko takana. Ei saa unohtaa sitä, vaikka pelit eivät vielä lopukaan kesken.

