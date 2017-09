FC Lahti nousi KuPS-tasapelillä toiseksi jalkapalloliigassa

Miesten jalkapalloliigan mitalikamppailussa mukana olevat FC Lahti ja Kuopion Palloseura päätyivät 1–1-tasapeliin illan pelissä. Vierailija KuPS siirtyi ottelussa johtoon 63. minuutilla nigerialaiskeskikenttäpelaajan Reuben Gabrielin osumalla.

FC Lahti venyi pistejakoon, kun brassihyökkääjä Stenio niittasi tasoitusmaalin 85. minuutilla. Osuma oli Steniolle kauden yhdeksäs.

FC Lahti nousi taulukossa maalieron turvin toiseksi ohi Ilveksen. Molemmilla joukkueilla on 42 pistettä. Neljäntenä oleva KuPS vaanii kaksikosta kahden pisteen päässä.

SJK:n uudelle valmennuskaksikolle heti voitto

Seinäjoen Pallokerhon uusi valmennuskaksikko Brian Page– Toni Lehtinen sai voittoisan alun miesten jalkapalloliigassa. SJK kaatoi illan ottelussa Vaasan Palloseuran maalein 2–1.

Page ja Lehtinen astuivat SJK:n peräsimeen lauantaina sen jälkeen, kun seura erotti päävalmentaja Jose Manuel Rocan.

SJK:lle voittomaalin iski Aristote Mboma ensimmäisen puoliajan lisäajalla.

SJK on sarjassa viidentenä. Sillä on matkaa pronssisijaan neljä pistettä. Seitsemäntenä oleva VPS on kerännyt viimeisestä yhdeksästä pelistään vain neljä pistettä.