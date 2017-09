Mäkäräinen ja Laukkanen tähdittävät rulla-ampumahiihdon SM-kisoja Kontiolahdella

Tulevaan olympiatalveen valmistautuvat Suomen ampumahiihtotähdet Kaisa Mäkäräinen ja Mari Laukkanen kilpailevat tulevana viikonloppuna Kontiolahdella rulla-ampumahiihdon SM-kisoissa.

Kontiolahden Urheilijoiden Mäkäräisen ja Enon Kisa-Poikien Laukkasen lisäksi Kontiolahden ampumahiihtostadionilla kisaavat muutkin maajoukkueurheilijat. Miesten kovimmat nimet on järjestävän seuran Tuomas Grönman ja Lahden Hiihtoseuran Olli Hiidensalo. Maajoukkue on tällä hetkellä leireilemässä Vuokatissa ja päättää leirinsä SM-kisoihin.

Mäkäräinen osallistui viime viikonloppuna Saksan mestaruuskisoihin Arberissa, missä vastassa oli Saksan terävin kärki suurimpana nimenä viime talven maailmancupin voittaja Laura Dahlmeier. Mäkäräinen sijoittui pikamatkalla neljänneksi ja takaa-ajossa kolmanneksi.

Kontiolahdella avauspäivänä on vuorossa pikakilpailut, joihin on ilmoittautunut 160 kilpailijaa. Määrä on kaikkien aikojen suurin rulla-ampumahiihdon SM-kisoissa.

Sunnuntain normaalikilpailuissa on mukana 159 osallistujaa. Kilpailut alkavat naisten sarjoilla lauantaina klo 11 ja sunnuntaina klo 10.