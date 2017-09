Levin maailmancupin järjestämisestä "täysi varmuus" – säilössä yli 20 000 kuutiota lunta

Levillä kilpaillaan marraskuussa pujottelun maailmancupin avauspisteistä täydellä varmuudella. Näin lupaa tiedotteessaan Ski Sport Finland.

Levin kisarinteeseen kasattiin keväällä kahteen suojattuun lumisäilöön yhteensä 30 000 kuutiota lunta. Lumisäilöjen kutistuminen on ollut ennakkoarviota pienempää ja alkuperäisestä määrästä on sulanut ja tiivistynyt noin 30 prosenttia. Säilöissä on kuitenkin yhä niin paljon lunta, että se riittää rinteen saamiseksi kisakuntoon. Pituutta yhdellä kasalla on yli 50 metriä, korkeutta noin 16 metriä ja leveyttä yli 30 metriä.

– Täydellisen lumivarmuuden rakentaminen antaa katsojille, urheilijoille, kumppaneille sekä FIS:lle tärkeän signaalin siitä, että meihin voi aina luottaa kisajärjestäjinä, sanoi Levin maailmancupin pääsihteeri Marko Mustonen.