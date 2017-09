Lukko ja Kärpät voitokkaita jääkiekkoliigassa

Raumalainen Lukko jatkaa Ässien ja JYPin tavoin jääkiekkoliigassa tappiotta. Lukko kukisti torstaina kotijäällään Jukurit 4–1.

Lukko karkasi toisessa erässä runsaan seitsemän minuutin aikana 3–0-johtoon Eero Somervuoren, Toni Koiviston ja Eetu Koivistoisen maaleilla. Lukko nousi Liigassa Ässien jälkeen toiseksi.

Toista kauttaan Liigassa pelaava Jukurit on aloittanut syksyn tahmeasti. Risto Dufvan valmentama mikkeliläisjoukkue on hävinnyt kaikki neljä otteluaan yhteismaalein 3–16 ja on sarjassa viimeisenä.

Kaksi edellistä otteluaan hävinnyt Kärpät kaatoi kotihallissaan Pelicansin 5–2. Hyökkääjä Ville Leskinen teki Kärppien maaleista kaksi.

Kärpät kipusi Liigassa viidenneksi.

Lukolle viimein

Rauman Lukko ei pystynyt viime kaudella kaatamaan sarjanousija Jukureita kertaakaan Liigassa, mutta torstaina Äijänsuon hallissa ensimmäinen raumalaisvoittokin viimein nähtiin.

4–1-loppunumeroissa oli mukana paitsi kotijoukkueen hyvää puolustuspeliä myös vieraiden heikkoa viimeistelyä.

Lukko on voittanut toistaiseksi kaikki pelinsä. Jukurien saldo näyttää pelkkiä tappioita.

Neljän pelin jälkeen sarjajumbo-Jukurien maaliero on 3–16.

– Ei tässä voi kovinkaan onnellinen Jukurien puolesta olla. Kun otteissa on tuskaa, näyttää lopputulos tuollaiselta. Yksi maali ei vielä venettä käännä, Jukurien ainokaisen viimeistellyt Jesper Piitulainen tiivisti.

Hänen mukaansa tappiolle on turha hakea syytä keskiviikon pelistä Ässiä vastaan.

– Kun takana on vasta neljä ottelua, on turha edes yrittää syyttää väsymystä. Ongelmat ovat nyt henkisellä puolella. Nousun pitää lähteä joukkueen sisältä.

Lukon maalit tekivät Eero Somervuori, Toni Koivisto, Eetu Koivistoinen ja Janne Niskala.

Kärpät esitteli seuraavan superjunnunsa

Rasmus Kupari pelasi ensimmäisen ottelunsa jääkiekkoliigassa Kärppien voittaessa kotonaan Pelicansin 5–2.

17-vuotias hyökkääjä osoitti, että liike ja kiekolliset taidot riittävät Kärppien vauhdikkaaseen ja rohkeaan tämän kauden pelitapaan.

– Alussa oli jännitys pinnassa ja odottava tunnelma, mutta pelin alkaessa alkoi rullaamaan, Kärppien Kupari kertoi.

Kärppien päävalmentaja Mikko Manner kuvasi Kuparia tyylillisesti Jesse Puljujärven ja Sebastian Ahon sekoitukseksi.

– Isoja sanoja. Siinä on kaksi esikuvaani, Kupari hymähti.

Kauden alla pelatussa Ivan Hlinka -turnauksessa Kupari sijoittui pistepörssin neljänneksi tehoilla 2+5=7. Kotkalaislähtöinen Kupari on varausikäinen ensi kesän NHL-draftissa. Ennakko-odotusten toteutuessa hänet varataan ensimmäisellä kierroksella.

Kärppien varsinainen sankari oli toinen ensikertalainen. Maalivahti Veini Vehviläinen torjui pelissä peräti 38 kertaa.

– Se oli kahden erittäin aktiivisen joukkueen mittelö. Karvakättä pitäisi olla maalinteossa enemmän, Pelicansin päävalmentaja Petri Matikainen totesi.