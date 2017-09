Bottas ei ole Singaporessa sinetöimässä kolmatta sijaansa – "Kaikki on mahdollista"

Formula ykkösten MM-sarjassa kolmantena oleva Suomen Valtteri Bottas ei tyydy nykyiseen sijoitukseensa vaan tavoittelee vielä nousua korkeammalle. Mercedes-kuljettaja Bottas on 41 pisteen päässä MM-sarjaa johtavasta tallitoveristaan Lewis Hamiltonista ja 38 pisteen päässä toisena olevasta Ferrari-kuljettaja Sebastian Vettelistä.

– Formula ykkösissä kaikki on mahdollista, kun kautta on jäljellä vielä seitsemän kilpailua, Bottas sanoo ennen kauden neljättätoista kilpailua Singaporen gp:tä.

– Haluan taistella MM-tittelistä niin kauan kuin se on mahdollista, mutta pitääkseni toiveeni elossa, minun on aloitettava takaa-ajo ennen kuin on liian myöhäistä.

Singaporessa kaasutellaan tänään kahdet harjoitukset, ja huomenna ohjelmassa ovat aika-ajot. Kilpailu on sunnuntaina.

– Asetan tavoitteeni korkealle ja kolmas sija ei kuulu niihin, tällä kaudella kaksi kilpailua voittanut Bottas paaluttaa.