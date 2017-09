Karjalan Rugby pelaa syyskuun lopussa sarjanoususta

Karjalan Rugby pääsee pelaamaan II divisioonan voitosta ja sitä kautta sarjanoususta I divisioonaan. Asia varmistui perjantaina, kun itälohkon ottelu Jyväskylän Rugbyn ja Helsinki Rugby Clubin välillä jätettiin pelaajapulan vuoksi pelaamatta.

Tuosta ottelusta tulokseksi kirjattiin tasapeli, jonka myötä Karjalan Rugby ja Jyväkylän Rugby päätyivät sarjassa tasapisteisiin. Joensuulaiset pääsivät edelle paremman maalipiste-eron vuoksi.

II divisioonan finaaliottelu pelataan 30. syyskuuta Porissa. Tuossa ottelussa Karjalan Rugby ottaa mittaa paikallisesta Pori Rugbystä, joka oli länsilohkon ykkönen.

- Siellä on paljon kokeneita pelaajia, mutta niin on meilläkin. Meillä on ollut tällä kaudella mahtava yhteishenki, ja joukkueessa on valtavasti lajitietämystä, joukkueenjohtaja ja pelaaja Pasi Hirvonen kehui.

Seurassa ollaan halukkaita nousemaan, mutta se vaatisi pelaajaringin laajentamista talvikauden aikana.