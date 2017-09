Greg Gibsonille jäi pohdittavaa

Korisliigan hallitseva mestari esiintyi lauantaina ensimmäisen ja ainoan kerran kotiyleisölleen ennen kahden ja puolen viikon päästä alkavaa kotoista liigaa.

Kataja kukisti Joensuun urheilutalolla pelatussa harjoitusottelussa suomalaisen koripallon lupauksista koostuvan Mäkelänrinteen lukion joukkueen eli HBA-Märskyn pistein 82-63 (41-30).

Helpolla ei voitto tullut, sillä nuorukaiset taistelivat hienosti ja roikkuivat läpi ottelun reilun kymmenen pisteen tuntumassa.

Katajan päävalmentaja Greg Gibson tunnusti ottelun jälkeen, että osa uusista ulkomaalaisvahvistuksista onnistui, toiset eivät.

- Osa on hyvässä kunnossa, joillakin on sillä saralla parannettavaa. Et voi pelata, jos et ole täydessä pelikunnossa, Gibson muistutti.

Onnistujiin kuului viidenneksi jenkiksi kaavailtu koeajalla pelaava Alex Marzette (15/5). Myös pelintekijä DamierPitts (6/1/5s) väläytteli syöttötaitoaan, mutta oma heitto oli hukassa. Laitureista WesleySaunders (17/3) oli hyvässä heitossa ja näytti osaavansa pelata.

Eniten pohdittavaa tämän pelin perusteella jättivät sentteri MatthewHezekiah (9/3) sekä heittäjä Daniel Bejarano (3/5).

- Alla on hyvä viikko. Toiset käyttivät tilaisuutensa, mutta joillekin jäi parannettavaa. Daniel ei ole kunnossa, mutta toisaalta hän tuli vasta sunnuntaina Joensuuhun, Gibson kertoi.

Hezekiah ei vakuuttanut puolustuspäässä eikä levypalloissa.

- Matthew pelasi Kauhajoella paljon paremmin ja viikolla myös hyvä. Nyt en tiedä, painoiko kova viikko jaloissa vai mikä oli, Gibson ihmetteli.

Kataja pelaa viikon päästä sunnuntaina Mestarien liigan toisen karsintakierroksen avausottelun joko Georgiassa tai Espanjassa. Vastustaja ratkeaa torstaina. Viikon päästä tiistaina on ratkaisevan kotiottelun vuoro Joensuun areenassa.