FC Hertta tarttui kotivoitolla nousukarsintapaikkaan

Joensuulaisen FC Hertan upea kausi on kruunautumassa Ykkösen nousukarsintoihin. Viimeistään lauantain kotivoitto Toivalan Urheilijoista oli Hertalle valtava askel kohti lohkovoittoa, sillä kun Kakkosta on jäljellä enää yksi ottelu, on joensuulaisten kaula sarjakakkoseen FC Sportiin kolme pistettä.