Jukurit edelleen ilman pisteitä – tällä kertaa JYPin vuoro jyrätä yli

Jääkiekkoliigan kellariosastolle juuttunut Jukurit oli liian kovan työn edessä yrittäessään vääntää voittoa JYPistä. Mikkeliläiset iloitsivat vain kauden ensimmäisestä kotimaalistaan hävittyään 1–3.

– Välillä tulee tällaisia pelejä. Eihän tässä pariin erään paljoa töitä ollut, myönsi käytännössä vasta päätöserässä torjuntatöihin joutunut JYP-vahti Jussi Olkinuora, 26.

JYP on liigakaukalossa katkeamattomassa pisteputkessa saatuaan ainoasta tappiopelistäänkin jatkoaikapisteen. Joukkueen ykköstykiksi on noussut laitahyökkääjä Juuso Puustinen, 29. Hän ampui kaksi maalia Jukureita vastaan ja kaksi perjantaina KooKoo-pelissä. Maaleja Puustisella on kasassa jo viisi.

Jukurit jatkaa ainoana nollakerhossa. Puolustaja Teemu Suhosen, 28, päätöserässä ylivoimalla viivamiehenä laukoma kavennusmaali oli mikkeliläisten kauden ensimmäinen kotimaali.

– Yhdellä maalilla ei voiton syrjässä olla kiinni. Puolustuspäämme vuotaa nyt liikaa, Suhonen totesi.