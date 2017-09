Riverball taipui kotona selvin luvuin - päätösottelussa vastassa sarjajumbo

SC Riverballin kauden viimeinen kotiottelu päättyi selvään tappioon Warkaus JK:lle. Joensuulaisnippu taipui varkautelaisvieraille maalein 0-5 (0-4).

Kun Kolmosta on pelaamatta enää yksi ottelu, on joensuulaisten sijoitus sarjassa kahdeksas. JoPS on sijaa alempana, ja Jippo pitää kärkipaikkaa. Päätöskierroksella ensi viikonloppuna Riverball matkaa sarjajumbo Äänekosken Huiman vieraaksi.