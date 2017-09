Hannes Pekkinen siirtyy Joensuun Mailan riveihin

Pekkisen sopimuksen kesto on 1+1 vuotta.

- Todella hyvillä ja odottavilla fiiliksissä saavun Joensuuhun. Ulkopuolelta päin seuranneena JoMassa on ollut hyvä meininki monta vuotta, joten innolla lähdetään kohti kautta 2018, kommentoi Pekkinen.

- Joensuussa joukkueen runko on säilynyt sama jo usean vuoden ajan, joten meillä on kova nippu kasassa tulevalle kesälle. Joensuun Mailasta on minulle jäänyt ammattimainen kuva organisaationa.

Lokakuussa 19 vuotta täyttävä Kiteen Pallon kasvatti on pelannut urallaan Superpesiksen runkosarjassa 92 ottelua, joissa mies on lyönyt 4+45=49 juoksua ja tuonut 23. Kärkilyöntejä on kertynyt 194 kappaletta. Ulkopelissä mies on totuttu näkemään siepparin tontilla.

- Joensuussa on valmiiksi kova ulkopeli, johon tuon lisää virtaa etukentälle ja sisäpelissä puolestaan kotiutusosastolle. Sitä kuuluisaa nuoruuden intoa ei minulta puutu, pohti Pekkinen.

Itä-Länsi- arvo-otteluita miehellä on vyöllään kolme kappaletta A-pojista. Pekkinen oli mukana voittamassa A-poikien Suomen mestaruutta tänä syksynä Kiteen Pallon A-poikien joukkueessa.

JoMan pelinjohtaja Petri Pennanen pitää Pekkisen tuloa Joensuun Mailaan tärkeänä osana tulevan kauden joukkuetta.

- Pekkinen on samaa ikäluokkaa kuin meidän nuoret miehet, jotka ovat nyt ottaneet paikkansa Superpesisjoukkueessa. Hanneksella on ikäänsä nähden runsaasti kokemusta Superpesiksestä ja miehessä potentiaalia nousta kokonaisvaltaiseksi tähtipelaajaksi Superpesiksessä, arvioi Pennanen.

- Jatkuvalla kehittymisellä Pekkisellä on varmasti antaa meille apuja sisäpeliin, vaikka mies tunnetaan pitkälti ulkopelisuoritustensa kautta. Hanneksella on oikeanlainen kilpailijaluonne tähän joukkueeseen, päätti Pennanen.