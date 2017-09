Mestarien liigaan panostavan VaLePan nimilista aiheuttaa kauhistelua kotimaassa

Seitsemän SM-mitalia 2010-luvulla saavuttanut Vammalan Lentopallo on selkeä ykkössuosikki lauantaina käyntiin pyörähtävässä lentopallon miesten Mestaruusliigassa. VaLePalla on erinomaiset edellytykset puolustaa kevään mestaruuttaan, sillä sastamalalaisseuran kokoonpano on entisestään koventunut ja laajentunut. Tämä johtuu siitä, että joukkue tähtää tosissaan tällä kaudella Mestarien liigan lohkovaiheeseen.

Passari Mikko Eskon, yleispelaaja Olli Kunnarin ja hakkuri Urpo Sivulan tähdittämä joukkue sai lisävahvistusta Suomen maajoukkueen keskitorjujasta Markus Kaurtosta, Ruotsin maajoukkueen yleispelaajasta Erik Sundbergista sekä muutama kausi sitten Raision Loimussa vakuuttavia otteita esittäneestä itävaltalaisesta liberosta Florian Ringseisista. Kun joukkueessa jatkavat lisäksi ulottuvat keskitorjujat Jacob Guymer (Australia) ja Tommy Carmody (USA), riittää muilla liigaryhmillä pähkäilemistä. – Muut saavat luoda ennakkoasetelmia. Teemme kovan työn, jotta saamme toteutettua tavoitteemme alkavalla kaudella, VaLePan päävalmentaja Sami Kurttila kuittaa. "Kaikkea voi tapahtua" Yleisen mielenkiinnon kannalta on plussaa, että VaLePan takana löytyy nippu joukkueita, jotka pystyvät parhaimmillaan heittämään tiukan haasteen hallitsevalle mestarille. Yhä ensimmäistä SM-kultaansa janoava Hurrikaani-Loimaa, Sampo Volley, Etta, Tiikerit, Leka Volley ja Perungan Pojat ovat ainakin niitä joukkueita, joilla on kapasiteettia horjuttaa VaLePan ennakoitua ylivaltaa. – Kausi on pitkä ja kaikkea voi tapahtua. Uskon, että moni joukkue pystyy haastamaan VaLePan ja nappaamaan voittojakin heitä vastaan. Luotan aika paljon omaankin joukkueeseeni, Sampo Volleyn uusi päävalmentaja Timo Tolvanen kertoo. Urallaan ennätykselliset 706 liigaottelua pelannut ex-libero toki myöntää, että VaLePa on ennakkoon vahva. – Kauhistelin heidän nimilistaansa. VaLePalla on kaksi kuusikollista kovia jätkiä. "Syöttöpelin täytyy toimia" Millä keinoin VaLePaa pystyisi sitten kiusaamaan? – Torjunta- ja puolustuspelaamisella sekä periksiantamattomalla taistelulla. Kokeneita pelimiehiä alkaa syömään, kun käännämme pitkät pallot itsellemme, Suomen EM-kisamiehistöön kuulunut Ettan yleispelaaja Eetu Pennanen antaa esimerkin. Tolvanen muistuttaa, että VaLePan kukistaminen vaatii onnistuneen päivän vastustajalta. – Joitakin juttuja painottamalla voi päästä heidän ihon alle ja löytää heikkouksiakin, Tolvanen pohtii. Pitkän linjan lentopallovalmentaja Ismo Tuominen peräänkuuluttaa riskien ottamista VaLePaa vastaan. – Syöttöpelin täytyy toimia todella hyvin. Jos Mikko Esko pääsee pyörittämään peliä vähintään hyvästä vastaanotosta, pitää vastustajalla silloin haipakkaa, vantaalaista Ducksia luotsaava Tuominen sanoo.