Meksikon MM-parakisat siirtyvät maanjäristyksen vuoksi – ei uhkaa lokakuun lopun F1-kisaa

Kansainvälinen paralympiakomitea IPC on ilmoittanut , että se siirtää Meksikon maanjäristyksen vuoksi maan pääkaupungissa syys-lokakuussa järjestettävät parauinnin ja parapainonnoston MM-kilpailut myöhempään ajankohtaan.

IPC kertoi, että molempien lajien kisapaikat ovat kärsineet maanjäristyksen voimasta vain vähän, mutta muu kisoihin liittyvä infrastruktuuri on vaurioitunut osin pahoin.

Yhteensä kisoissa piti olla mukana noin 1 400 urheilijaa, joukkueenjäsentä ja toimitsijaa. Osa joukkueista oli jo valmistautumassa kisoihin paikan päällä. Suomen nelihenkinen uintijoukkue ei ehtinyt lähteä matkaan kohti Meksikoa.

F1-rata näyttää selvinneen vaurioitta

Meksikon pääkaupungissa Mexicossa ajetaan F1-kisa normaalisti maan keskiosia ravistelleesta maanjäristyksestä huolimatta, kisajärjestäjät vahvistivat ESPN:n haastattelussa.

Tiistaisessa 7,1 magnitudin maanjäristyksessä on kuollut yli 200 ihmistä, mutta itse päänäyttämö eli rata näyttäisi selvinneen ilman vaurioita luonnonkatastrofista.

– Jos asiat pysyvät ennallaan, jatkamme vain työtämme ja autamme muita. Rata on kunnossa. Olemme tarkistaneet sen jo kahdesti ja se on ok. Tällä hetkellä ei ole mitään syytä huoleen, kisan markkinointijohtaja Rodrigo Sanchez kertoi.

Meksikon osakilpailu kaasutellaan 29. lokakuuta.

Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä MTV.