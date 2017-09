Kaikki odottavat Vilppaalta paljon – Mikko Koivisto aloittaa kauden sivussa nilkkavamman takia

Vilpas yllätti viime kauden Korisliigassa kaikki. Salolaisjoukkue voitti runkosarjan, nosti edelliskauden sijoitustaan kuusi pykälää ja kuittasi kauden päätteeksi seurahistorian ensimmäiset miesten SM-mitalit, hopeat.

– Me yllätimme kaikki muut paitsi itsemme. Kyllä se on niin, että kun on mukana täysillä jossain asiassa, niin isoimmat odotukset tulevat itseltä, Vilppaan päävalmentaja Joonas Iisalo sanoi Korisliigan mediatilaisuuden yhteydessä Helsingissä torstaina.

Iisalon ensimmäinen kausi päävalmentajana Korisliigassa toi valinnan vuoden valmentajaksi. Ja kun puhe siirtyi ensi tiistaina käynnistyvään uuteen korisliigakauteen, ilmoitti Iisalo kiertelemättä joukkueensa tavoitteeksi Suomen mestaruuden.

– Itsevarmuutta on tullut lisää. Viime vuonnakin olin aika varma, että tietyt pelilliset asiat toimivat. Nyt olen siitä saletti, Iisalo vertaili.

Iisalo kertoi pohtineensa kevään finaalien jälkeen asioita, joissa hän tulokasvalmentajana onnistui ja epäonnistui.

– Ne ovat asioita, joita en halua tarkemmin kertoa julkisuuteen. Taktisia asioita, joita tehdään. Miten valmistaudutaan ja miten harjoitellaan, niihin tulee muutoksia, Iisalo sanoi.

Kasvaneen itsevarmuuden lisäksi Iisalo sanoo kasvaneensa ihmisten johtajana.

– Jos mietin, miten valmensin kymmenen vuotta sitten, päällimmäinen tunne on varmaan häpeä. Isoin asia on, että minulla on nyt oma poika. Sen myötä on tullut suhteellisuudentajua siihen, miten ihmisiä kohdellaan. Olen vaativa, mutta en mene henkilökohtaisuuksiin. Pyrin olemaan rehellinen mutta asiallinen, pikemmin ymmärtämään kuin tuomitsemaan. Se on hyvä lähtökohta.

Pelaajat ensin

Iisalo sanoo rakentavansa pelitapansa pelaajien vahvuuksien mukaan, ei toisin päin.

– Pelaajat tulevat ensin. Rakennan pelin mahdollisimman paljon heidän vahvuuksiensa mukaan. En halua asettaa pelaajia tilanteisiin, joissa he todennäköisesti epäonnistuvat. Se vaatii tietysti pelaajien hyvää tuntemista.

Täksi kaudeksi Vilppaaseen on siirtynyt pelinjohtaja Teemu Rannikko, joka viime keväänä johti Joensuun Katajan finaalivoittoon Vilppaasta. Rannikon muuton myötä sarjan ennakkosuosikin asema siirtyi Saloon. Sen kuuli jo tavasta, jolla Katajan päävalmentaja Greg Gibson puhui joukkueensa isoimmasta menetyksestä.

– Häntä ei voi korvata. En ole nähnyt hänen veroistaan tietämystä koripallosta, Gibson sanoi.

Iisalo arvioi viime vuosina valmentaneensa kolmisenkymmentä ottelua Rannikon vastustajan penkillä.

– Kun sarjan älykkäin pelaaja tulee mukaan, se muuttaa tietysti joukkuetta. Meidän joukkueemme rakenne on muutenkin erilainen. Meillä on nyt kaksi jenkkilaituria, joita voimme käyttää monipuolisemmin kuin viime vuonna. Kyllä jengi saa pähkäillä, miten puolustaa meitä vastaan.

Koripalloliiton papereissa Vilppaan budjetti on loikannut viime kauden 430 000 eurosta 680 000 euroon, mutta luvut eivät ole vertailukelpoisia: viime kauden luku ei sisällä Mikko Koiviston ja Juho Nenosen palkkoja.

– Siinä se näkyy, että minulla on nyt päätoiminen apuvalmentaja, joka vähentää työkuormaa. Mutta muuten kasvu ei näy mitenkään, Iisalo sanoi.

Koivisto viikkoja sivussa

Koripallon EM-kisoissa nilkkansa loukannut heittävä takamies Koivisto on Vilppaan mukaan sivussa peleistä useita viikkoja. Koivisto loukkasi nilkkansa astuttuaan tuomarin jalan päälle alkulohkon kolmannessa ottelussa Puolaa vastaan. Koivisto huilasi alkulohkon kaksi viimeistä peliä, mutta oli tositoimissa Suomen tappiollisessa neljännesvälieräkamppailussa Italiaa vastaan.

Vilppaan mukaan aluksi näytti siltä, että Koivisto selvisi vammastaan säikähdyksellä, mutta jatkotutkimusten perusteella näin ei käynytkään.

Korisliiga käynnistyy Vilppaan osalta 27. syyskuuta kotiottelulla KTP-Basketia vastaan.